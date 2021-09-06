Н. Киченок / Олару – Гуарачи / Кравчик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Шестого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде.



Надя в дуэте с румынкой Ралука Олару в третьем раунде сразится против седьмого сеяного тандема Алекса Гуарачи / Дезире Кравчик (Чили / США).



Встреча состоится четвертым запуском на корте №5, ориентировочное время начала матча – 22:30 по Киеву.



Далее по сетке победительницы матча Фернандес / Раутлифф – Никулеску / Русе.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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