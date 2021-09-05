Швейцария
0 : 0
Италия
05.09.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Швейцария – Италия - 0:0. LIVE

Стенограмма поединка отбора на ЧМ-2022

  • 05.09.2021 21:45
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Швейцария – Италия - 0:0. LIVE
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отбор на ЧМ-2022. Группа C.

Швейцария - Италия

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер, Родригес, Фрай, Штеффен, Эбишер, Соу, Цубер,Сеферович

Запасные: Кобель, Мвого, Шер, Цезигер, Лотомба, Гарсия, Лаупер, Закариа, Зекири, Фасснахт, Варгас, Ндой

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ди Лоренцо, Палмери, Кьеллини,Жоржиньо, Барелла, Локателли, Иммобиле, Берарди, Инсинье

Запасные: Сиригу, Голлини, Толой, Калабрия, Бастони, Дзаньоло, Пессина, Кристанте, Верратти, Пеллегрини, Распадори,  Кьеза

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде, Испания

«Санкт-Якоб Парк», Швейцария

 

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Источник — Sport.ua

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