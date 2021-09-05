Отбор на ЧМ-2022. Группа C.
Швейцария - Италия
Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер, Родригес, Фрай, Штеффен, Эбишер, Соу, Цубер,Сеферович
Запасные: Кобель, Мвого, Шер, Цезигер, Лотомба, Гарсия, Лаупер, Закариа, Зекири, Фасснахт, Варгас, Ндой
Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ди Лоренцо, Палмери, Кьеллини,Жоржиньо, Барелла, Локателли, Иммобиле, Берарди, Инсинье
Запасные: Сиригу, Голлини, Толой, Калабрия, Бастони, Дзаньоло, Пессина, Кристанте, Верратти, Пеллегрини, Распадори, Кьеза
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде, Испания
«Санкт-Якоб Парк», Швейцария
Источник — Sport.ua
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