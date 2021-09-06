5 сентября в матче квалификации ЧМ-2022 вничью сыграли сборные Швейцарии и Италии (0:0).
Швейцария – Италия – 0:0. Как Жоржиньо не забил пенальти. Видеообзор матча
Незабитый пенальти. Жоржиньо (Италия), 53 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Sport.ua
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