Швейцария – Италия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Швейцария – Италия.

«В предыдущем туре Италия сыграла вничью с Болгарией (1:1). Швейцария пропускала поединок предыдущего тура.

Обе сборные являются лидерами группы С. Итальянцы с 10 очками лидируют, а швейцарцы с 6 баллами находятся на второй строчке.

59 раз встречались между собой эти команды. 29 раз праздновала успех Италия, 8 раз победила Швейцария и еще 22 встречи завершились вничью. Кстати предыдущий поединок этих соперников состоялся совсем недавно на Евро-2020. Тогда 16-го июня в Риме Италия уверенно победила Швейцарию со счетом 3:0.

Италии после ничьи в матче с болгарами нужна победа в поединке со швейцарцами. Думаю, чемпионы Европы исправятся за предыдущий результат и обыграют Швейцарию. Хотя это будет очень непростая выездная игра для Скуадры Адзурры», - сказал Бартулович.

Матч Швейцария – Италия состоится 5-го сентября. Начало встречи в 21:45.