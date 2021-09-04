Швейцария – Италия. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз эксперта на матч квалификации чемпионата мира

  • 04.09.2021 12:27
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Швейцария – Италия. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч отбора чемпионата мира-2022 Швейцария – Италия.

«В предыдущем туре Италия сыграла вничью с Болгарией (1:1). Швейцария пропускала поединок предыдущего тура.

Обе сборные являются лидерами группы С. Итальянцы с 10 очками лидируют, а швейцарцы с 6 баллами находятся на второй строчке.

59 раз встречались между собой эти команды. 29 раз праздновала успех Италия, 8 раз победила Швейцария и еще 22 встречи завершились вничью. Кстати предыдущий поединок этих соперников состоялся совсем недавно на Евро-2020. Тогда 16-го июня в Риме Италия уверенно победила Швейцарию со счетом 3:0.

Италии после ничьи в матче с болгарами нужна победа в поединке со швейцарцами. Думаю, чемпионы Европы исправятся за предыдущий результат и обыграют Швейцарию. Хотя это будет очень непростая выездная игра для Скуадры Адзурры», - сказал Бартулович.

Матч Швейцария – Италия состоится 5-го сентября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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