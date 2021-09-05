Швейцария
0 : 0
Италия
05.09.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Вторая ничья подряд. Италия не смогла переиграть Швейцарию

При этом команда Роберто Манчини установила мировой рекорд беспроигрышных серий

  • 05.09.2021 23:45
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Вторая ничья подряд. Италия не смогла переиграть Швейцарию
© Getty Images/Global Images Ukraine

После ничьи в родных стенах с Болгарией - 1:1, чемпионы Европы вновь не сумели порадовать своих болельщиков.

На сей раз Скуадра Адзурра на выезде противостояла Швейцарии, и самой сложной задачей для гостей оказалось пробить Зоммера.

Итальянцы имели несколько неплохих моментов. Пару раз опасно пробивал Инсинье, мог забивать Имоббиле, но особенно стоит выделить моменты с участием Берарди и Жоржиньо. В обоих случаях отменно сыграл кипер «красных крестоносцев». Сначала Зоммер выиграл рандеву один на один с форвардом «Сассуоло», а после - взял одиннадцатиметровый от штатного пенальтиста Италии.

Впрочем, горевать чемпионам Европы не стоит. Матч со Швейцарией стал для них рекордным 36-м беспроигрышным!

Скуадра Адзурра опередила сборные Испании и Бразилии, которые в 2007–2009 годах и с 1993 по 1995 года соответственно, не проигрывали по 35 матчей кряду.

Отбор на ЧМ-2022. Группа C.

Швейцария - Италия - 0:0 

Жоржиньо, 53 - нереализованный пенальти (вратарь)

 Соу, 6, Эбишер, 59, Эльведи, 68, Фрай, 87 - Кьеллини, 41

Швейцария: Зоммер, Эльведи, Аканджи, Видмер, Родригес (Гарсия, 63), Фрай, Штеффен (Фасснахт, 71), Эбишер, Соу (Закария,63), Цубер (Варгас, 63), Сеферович (Зекири, 85)

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ди Лоренцо, Палмери, Кьеллини, Жоржиньо, Барелла (Пессина, 90) Локателли (Верратти, 77), Иммобиле (Дзаньоло, 60), Берарди (Кьеза,60), Инсинье (Распадори, 90)

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде, Испания

«Санкт-Якоб Парк», Швейцария

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Максим Щербаков, Sport.ua

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