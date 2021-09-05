Н. Киченок/Олару – Петкович/Томлянович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого сентября на Открытом чемпионате США по теннису Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде.
Надя в дуэте с румынкой Ралука Олару во втором раунде сразится против тандема Андреа Петкович / Айла Томлянович (Германия / Австралия)
Встреча состоится вторым запуском на корте №11, ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Далее по сетке седьмые сеяные Алекса Гуарачи и Дезире Кравчик (Чили / США).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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