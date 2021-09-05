Белобородько выиграл дебютный профессиональный титул

Украинский теннисист Илья Белобородько стал победителем домашнего турнира ITF M15 в Черноморске.
В матче за титул 20-летний украинец обыграл представителя Молдовы Илью Сницаря.
Черноморск. Финал
Илья Белобородько (Украина) – Илья Сницарь (Молдова) – 7:6(3), 7:6(6)
Для Белобородько это был второй финал турнира ITF и первый титул.
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Источник — Sport.ua
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