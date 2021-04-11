Ваншельбойм и Белобородько не сумели выиграть титулы на турнирах ITF

Украинские теннисисты Эрик Ваншельбойм (№585 ATP) и Илья Белобородько (№1168 ATP) не сумели выиграть титулы на 15-тысячниках ITF.
Ваншельбойм, посеянный под третьим номером на соревнованиях в Казахстане, проиграл второму сеяному россиянину Ивау Гахову (№502 ATP).
Белобородько в статусе квалифаера в России уступил местному теннисисту Ивану Неделько (№362 ATP). Отметим, что Илья впервые играл в финале турнира ITF.
Шымкент. Финал
Эрик Ваншельбойм (Украина) – Иван Гахов (Россия) – 3:6, 7:5, 5:7
Санкт-Петербург. Финал
Илья Белобородько (Украина) – Иван Неделько (Россия) – 6:2, 5:7, 4:6.
Источник — Sport.ua
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