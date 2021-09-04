Черноморск. Белобородько будет сражаться за дебютный титул ITF

Украинский теннисист Илья Белобородько вышел в финал на домашнем турнире ITF M15 в Черноморске.



В полуфинальной встрече 20-летний украинец победил пятого сеяного Яна Бондаревского из России.



Черноморск. Полуфинал

Илья Белобородько (Украина) – Ян Бондаревский (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3



В финале Илья сразится с представителем Молдовы Ильей Сницарем, который без борьбы преодолел полуфинальную стадию.



Для Белобородько это будет второй финал турнира ITF и возможность выиграть дебютный титул.