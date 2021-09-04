Черноморск. Белобородько будет сражаться за дебютный титул ITF

Вторая попытка украинского теннисиста

  • 04.09.2021 19:12
  • 233 просмотра
  • 0 комментариев
Черноморск. Белобородько будет сражаться за дебютный титул ITF
© ФТУ. Илья Белобородько

Украинский теннисист Илья Белобородько вышел в финал на домашнем турнире ITF M15 в Черноморске.
 
В полуфинальной встрече 20-летний украинец победил пятого сеяного Яна Бондаревского из России.
 
Черноморск. Полуфинал
Илья Белобородько (Украина) – Ян Бондаревский (Россия) – 3:6, 6:4, 6:3
 
В финале Илья сразится с представителем Молдовы Ильей Сницарем, который без борьбы преодолел полуфинальную стадию.
 
Для Белобородько это будет второй финал турнира ITF и возможность выиграть дебютный титул.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности