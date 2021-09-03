Катерина Бондаренко пропустит месяц из-за травмы

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, которая ранее вылетела из парного разряда US Open-2021, рассказала о своей травме:

«К сожалению, у меня – надрыв связки и повреждение мениска. С «одиночки» я снялась, а в парном разряде выступила, чтобы не подводить напарницу.

Врачи говорят, что можно обойтись без операции, но для этого необходимо взять паузу минимум в четыре недели и делать курс упражнений, чтобы мышцы вокруг продолжали работать».