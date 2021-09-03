Катерина Бондаренко пропустит месяц из-за травмы

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко, которая ранее вылетела из парного разряда US Open-2021, рассказала о своей травме:
«К сожалению, у меня – надрыв связки и повреждение мениска. С «одиночки» я снялась, а в парном разряде выступила, чтобы не подводить напарницу.
Врачи говорят, что можно обойтись без операции, но для этого необходимо взять паузу минимум в четыре недели и делать курс упражнений, чтобы мышцы вокруг продолжали работать».
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Источник — XSport
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