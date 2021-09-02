Катерина Бондаренко вылетела из парного разряда US Open

35-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко покинула парный турнир US Open.
В 1/32 финала соревнований дуэт Бондаренко/Райна в двух сетах уступил паре Юрак/Клепач — 1:6, 1:6.
Поединок длился 1 час 4 минуты.
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Источник — Sport.ua
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