Н. Киченок / Олару – Мирза / Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу на Открытом чемпионате США по теннису Надежда Киченок стартует в парном разряде.



Надя в дуэте с румынкой Ралука Олару в первом раунде сразится против индийско-американского тандема Саня Мирза / Коко Вандевей.



Встреча состоится пятым запуском на корте №7, ориентировочное время начала матча – 01:30 по Киеву.



Далее по сетке победительницы матча Петкович / Томлянович – Павлюченкова / Рыбакина.

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