Александр КУЧЕР: «Не скажу, что Металлист победил на классе»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер поделился впечатлениями от кубкового матча со «Скоруком» (3:0).

— Победа, как говорят, на классе?

— Не скажу, что на классе. Наверное, помог нам первый гол. Он заставил команду соперника раскрываться, идти вперед, прессинговать. Из-за этого появились зоны, пространство. Игра получилась больше для болельщиков, моменты все-таки были. Счет, я думаю, закономерный.

— Газон стадиона, откровенно говоря, не в очень хорошем состоянии. Это мешало играть сегодня?

— Мы старались настроить ребят на то, чтобы они не обращали внимания на поле, готовились к борьбе. Потому что команда соперника закрывается в обороне, пытается играть на контратаках и за счет стандартов. Все удачно для нас сложилось: и результат, и игра получилась. Несмотря на поле, скажем так.

— Не беря во внимание результат, можно ли назвать эту игру легкой для команды?

— Нет, если счет 3:0, это не означает, что игра была легкой. Тем более, есть еще осадок неприятный, повреждение получил Брайан. Приедем, сделаем медобследование.

— А если там будет какая-то травма, кто его может заменить?

— Посмотрим ближе к игре. Сейчас надо приехать, восстановиться, пройти медобследование. А уже ближе к матчу будем решать.

В воскресенье, 5 сентября, в рамках 7-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» сыграет дома с «ВПК-Агро». Начало в 18:45.