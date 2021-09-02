В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины харьковский «Металлист» на выезде разгромил «Скорук» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Скорук» — «Металлист» — 0:3
Голы: Пейшото, 14, Подлепенец, 49, Демченко, 90+2
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Источник — YouTube
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