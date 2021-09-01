Металлист всухую разгромил Скорук и вышел в 1/16 финала Кубка Украины

В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу харьковский «Металлист» разбил «Скорук» со счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.
В составе «желто-синих» забитыми мячами отметились Пейшото, Подлепенец и Демченко.
Кубок Украины. Третий предварительный раунд
«Скорук» — «Металлист» — 0:3
Голы: Пейшото, 14, Подлепенец, 49, Демченко, 90+2
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Источник — Sport.ua
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