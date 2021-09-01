Скорук
0 : 3
Металлист
01.09.2021, FT

Металлист всухую разгромил Скорук и вышел в 1/16 финала Кубка Украины

Харьковская команда отправила в ворота соперников три безответных мяча

  • 01.09.2021 18:26
  • 1527 просмотров
  • 9 комментариев
Металлист всухую разгромил Скорук и вышел в 1/16 финала Кубка Украины
© ФК Металлист

В поединке третьего предварительного раунда Кубка Украины по футболу харьковский «Металлист» разбил «Скорук» со счетом 3:0 и вышел в следующую стадию турнира.

В составе «желто-синих» забитыми мячами отметились Пейшото, Подлепенец и Демченко.

Кубок Украины. Третий предварительный раунд

«Скорук» — «Металлист» — 0:3
Голы: Пейшото, 14, Подлепенец, 49, Демченко, 90+2

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    ua_rem
    online
    ua_rem, 01.09.2021 19:14 (изменен)
    +1
    Андрей Гинов, 01.09.2021 18:57
    Кто смотрел? В этот раз хоть сами выграли или опять за бабло?
    Спи спокойно, "ревнитель стадных инстинктов ботофермы" - таки .... за бабло, за бабло. В профессионалах игроки клубов по контрактам "за интерес" не играют....
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.09.2021 19:06
    +4
    Всех с победой!
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 01.09.2021 19:06
    +1
    а заметили, что после слез Альберта Шахова из Волыни, наши вышли на игру в синей форме.
    Ссылка
    ua_rem
    online
    ua_rem, 01.09.2021 19:03 (изменен)
    0
    Жду претензий к арбитрам матча со стороны: президента-тракториста Альянса, ОТболни, физрука волыни - к полностью второму составу "Металлиста" И... "о необходимости снятия очередного клуба" с чемпионата...т.к....опять возник.... факт изнасилования с разгромным счётом..... Ну и ... "ЧТО дальше ДЕЛАТЬ будем.......бОТВА ????? ".....
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
    Александр Гриненко, 01.09.2021 19:03
    +5
    Андрей Гинов, 01.09.2021 18:57
    Кто смотрел? В этот раз хоть сами выграли или опять за бабло?
    Понятно что за бабло,футболисты ведь не бесплатно играют.😆
    Ссылка
    Vlad Rasevski
    online
    Vlad Rasevski, 01.09.2021 18:59
    +1
    Ждемо Динамо, Шахту і т п і т п вгості- надеремо як Караваєву сьогодні повну ш/ж
    Ссылка
    Андрей Гинов
    online
    Андрей Гинов, 01.09.2021 18:57
    -3
    Кто смотрел? В этот раз хоть сами выграли или опять за бабло?
    Ссылка
    rus
    online
    rus, 01.09.2021 18:55
    +2
    Всех с победой.
    Ссылка
    JohnDoe
    JohnDoe, 01.09.2021 18:49
    +3
    Жду нарезки видосиков, что Металлист опять всех купил, и очередные слёзы покрашеных залуп
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