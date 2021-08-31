В среду, 1 сентября, в Никополе состоится матч 1/16 финала Кубка Украины по футболу, в котором «Скорук» на стадионе «Электрометаллург» примет харьковский «Металлист». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по Киеву.

«Скорук»

Команда из поселка Томаковка Днепропетровской области была основана еще в 2000 году. С 2002 года «Скорук» регулярно участвовал в чемпионате Днепропетровской области, однако первого значительного результата добился только в 2015 году, когда завоевал бронзовые награды первенства. В 2019-м клуб впервые стал чемпионом области.

В сезоне 2019/20 «Скорук» впервые принял участие в любительском чемпионате Украины, а этим летом прошел аттестацию для участия во Второй лиге чемпионата Украины, получив профессиональный статус. В первых шести турах команда набрала из Томаковки набрала 11 очков и занимает 4 место в турнирной таблице, отставая от лидера на 3 балла.

«Металлист»

Легендарный харьковский клуб в этом сезоне возродили на базе «Металла», который в прошлом сезоне стал чемпионом Второй лиги Украины. Под названием «Металлист» клуб выступает с нынешнего сезона, после выхода в Первую лигу. Президенту Александру Ярославскому удалось вернуть не только название, но и эмблему того самого «Металлиста».

Главным тренером является бывший защитник сборной Украины Александр Кучер, который и вывел клуб во второй украинский дивизион. Пока в Первой лиге у «Металлиста» шесть побед в шести матчах – более чем уверенная заявка на выход в УПЛ. В общем, у харьковчан всё хорошо. Вот только постоянные судейские скандалы уже успели подмочить репутацию клуба...

1 сентября, среда