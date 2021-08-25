ФК ОБОЛОНЬ: «Судейство в матче с Металлистом – изнасилование футбола»

Открытое письмо от ФК «Оболонь»

  • 25.08.2021 16:39
  • 2342 просмотра
  • 25 комментариев
ФК ОБОЛОНЬ: «Судейство в матче с Металлистом – изнасилование футбола»
© ФК Оболонь

Клуб Первой лиги «Оболонь» опубликовал официальное письмо, которое клуб отправил президентам УАФ и ПФЛ, Андрею Павелко и Александру Каденко. В нем клуб выразил возмущение по поводу судейства матча пятого тура Первой лиги против «Металлиста» (поражение 0:3):

«То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК «Металлист» (Харьков) и ФК «Оболонь» (Киев) с помощью арбитра матча Серпутько Г., на 1-й минуте матча он поставил сомнительный пенальти в наши ворота и предвзятые его решение в пользу команды соперника в течение всего матча, мы расцениваем как изнасилования не только футбольного клуба «Оболонь», но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что за это они не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК «Металлист».

Статистика впечатляющая: за пять туров Чемпионата Першой лиги, пять пенальти в ворота соперников «Металлиста» и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие, ждут возвращения ФК «Металлист» в высший дивизион украинского футбола, но давайте делать это честно, соблюдая принципы спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением мы также хотим поддержать украинских фанатов и в том числе болельщиков ФК «Металлист», которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, которое происходит на футбольном поле. Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные сканирования с трибун, такие, которые звучали в адрес бывшего ФК «Металлист».

И записка, которую передали нам болельщики ФК «Металлист» в поддержку нашего Клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ, соблюдать честные спортивные принципы и мораль, уважать непосредственных участников Чемпионата и их болельщиков.

ФК «Оболонь» и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги».

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Источник — ФК Оболонь

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 25.08.2021 17:14
    0
    Aleks04, 25.08.2021 17:09
    Да если бы реально "приходили". По отзывам самих харьковчан, 15-20 тысяч пришедших на стадио - бюджетники
    человек живущий на береге речки вонючки, о каких бюджетниках ты говоришь ? че я бюджетник или 40 тыс пришедших на стадион это бюджетники ? кто такие на украине бюджетники ты подумай о потом пиши и будут ли они ходить на футбол даже бесплатно.
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    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 25.08.2021 17:09
    -1
    Aleks04, 25.08.2021 17:03
    Мало того, что ведут информ войну против 1925, так ещё и судейкам платят. В УПЛ таких подарков не будет. Ибо потом опять в Лозанне придётся отдуваться.
    Человек выкинь в урну герб команды которая у тебя на аватарке. этот недоклуб исчез с лица земли и никогда не возродиться он нахер никому не нужен.
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 25.08.2021 17:09
    0
    dadaali177188, 25.08.2021 17:02
    на этот "фейковый" Металлист приходит на игру по 30 - 40 тыс зрителей на стадио, а твоя не фейковая команда сколько собирает???
    Да если бы реально "приходили". По отзывам самих харьковчан, 15-20 тысяч пришедших на стадио - бюджетники
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 25.08.2021 17:09
    -2
    интересно, при аналогичном судействе допустим с Краматорском, Нивой, Кривбассом они тоже малявы писать будут? Шо альянс, шо оболонь в писульках так акцент на Металлист делают, а не на судейство. Давите УАФ
    .
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    newkyiv
    newkyiv, 25.08.2021 17:09
    0
    dadaali177188, 25.08.2021 17:02
    на этот "фейковый" Металлист приходит на игру по 30 - 40 тыс зрителей на стадио, а твоя не фейковая команда сколько собирает???
    "любит наш народ....." всякое такое. 5 туров - 2 скандала. То ли ещё будет ойойой.
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    Kha_Rus
    online
    Kha_Rus, 25.08.2021 17:07
    -1
    Мое мнение такое , момент был спорный но этот спорный момент кто создал ? Играй футболисты команды хозяин которой разливает шмурдяк который никто не пьет и не было бы этого письма. А что касается записки понятно откуда УСЫ растут , фанаты Металлиста никогда бы подобное не писали . Владленович опять совершает ошибку пуская на стадион этих футбольных мигрантов с начало они ходили на вывеску 1925 пусть туда и ходят и не засоряют фан трибуну ФК Металлист.
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    Phantom1993
    Phantom1993, 25.08.2021 17:07
    +3
    Во второй лиге Кривбасс судьи тащили за уши в первую лигу ( и это я как фанат Кривбасса говорю, нормальные болейщики все видят) теперь очередь металлиста
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    Aleks04
    online
    Aleks04, 25.08.2021 17:03
    +2
    Мало того, что ведут информ войну против 1925, так ещё и судейкам платят. В УПЛ таких подарков не будет. Ибо потом опять в Лозанне придётся отдуваться.
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 25.08.2021 17:02
    -4
    Т. Артём, 25.08.2021 16:53
    Этот фейковый металлист становится по чуть-чуть одним из самых ненавидимых клубов Украины
    на этот "фейковый" Металлист приходит на игру по 30 - 40 тыс зрителей на стадио, а твоя не фейковая команда сколько собирает???
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    Phantom1993
    Phantom1993, 25.08.2021 17:02
    0
    ABTO6yC1925, 25.08.2021 16:47
    100% все куплено!!!! Пенальти не потому что Жо переиграл слабого защитника и тот решил его просто сбить (но надо было пенальти не ставить, пусть сбивают)
    И 2 жёлтые не потому что их игрок решил устроить с судьей UFC а потом после того как бычил решил нарисовать пеналь в 2 метрах от судьи...... Но Ярик все купил.... Можно чемп заканчивать
    Найди в ютуб обзор игры на канале первая лига и объясни мне момент на 1:40, что это было? хорошо, что гол не забили, ни желтой игроку металиста ни фола, и ты мне будешь говорить о непредвзятом судействе
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    0933333333
    online
    0933333333, 25.08.2021 17:02
    +2
    ну, как бы в лучших традициях.. собственно "не ищите в футболе логики"
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    ABTO6yC1925
    online
    ABTO6yC1925, 25.08.2021 17:00
    -3
    samird, 25.08.2021 16:59
    Специально глянул только что обзор. Пенальти смешной. Первая желтая по делу (но догадываюсь откуда эти эмоции). Вторая желтая - это дичь полная. Надо ставить пенальти в ворота Металлиста, а этот клоун даёт вторую желтую. За такое судейство надо яйца отрывать и засовывать туда, куда он свисток вставляет.
    Вам виднее
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    DK1961
    online
    DK1961, 25.08.2021 17:00
    +2
    Тащат изо всех сил, согласен.
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    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 25.08.2021 17:00
    -2
    Из сомнительного, что видел в том матче, это когда судья сорвал очень опасную атаку Оболони при счете 1-0, зафиксировав нарушение, которого, судя из повторов, скорее не было. Все остальное вроде по делу было, хотя весь матч признаюсь не смотрел, только ключевые эпизоды.
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    xvalenok02
    online
    xvalenok02, 25.08.2021 17:00
    -6
    Наконец и оболонью отметилась.
    Хрен что проиграли по делу, хрен что заслуженно получили карточки, удаление, пенальти.
    Главное 30 сребреников отработать.
    Кому-то очень не хочется иметь третью силу в вышке.
    Если изучить историю украинского футбола, то можно даже предположить кому.
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    Robert Monroe
    online
    Robert Monroe, 25.08.2021 17:00
    -2
    Статистика вражаюча: за п’ять турів Чемпіонату І ліги, п’ять пенальті у ворота суперників «Металіста» і чотири вилучення.
    _________________________________________________________________
    Це все тому, що Металіст занадто сильний для Першої ліги))))
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    samird
    online
    samird, 25.08.2021 16:59
    +5
    ABTO6yC1925, 25.08.2021 16:47
    100% все куплено!!!! Пенальти не потому что Жо переиграл слабого защитника и тот решил его просто сбить (но надо было пенальти не ставить, пусть сбивают)
    И 2 жёлтые не потому что их игрок решил устроить с судьей UFC а потом после того как бычил решил нарисовать пеналь в 2 метрах от судьи...... Но Ярик все купил.... Можно чемп заканчивать
    Специально глянул только что обзор. Пенальти смешной. Первая желтая по делу (но догадываюсь откуда эти эмоции). Вторая желтая - это дичь полная. Надо ставить пенальти в ворота Металлиста, а этот клоун даёт вторую желтую. За такое судейство надо яйца отрывать и засовывать туда, куда он свисток вставляет.
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 25.08.2021 16:58
    -9
    У меня вопрос к Оболони - сниматься будете с чемпионата , как ваши братья по разуму? справедливости ради - удаление левое, игрок Метала цеплял игрока Оболони, был контакт - должно быть пенальти. Судья напартачил, но Металлист сейчас на ходу и вынес бы Оболонь при любом раскладе.
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    Nashwill
    online
    Nashwill, 25.08.2021 16:58
    +6
    А де те чудо,котре сявкає про "великий Металіст", котрий через пару років буде рвати Лігу чемпіонів?
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    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
    Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua, 25.08.2021 16:55
    +3
    zzg77, 25.08.2021 16:52
    Я тоже хочу зарабатывать на публикациях бреда!!! Куда обращаться???
    Напиши Цыганыку в директ инсты, он свяжется с людьми владленовича, которые платят за этот бред. Можно Бурбасу еще написать, за высеры в сторуну ДК он тоже не хило платит, целую ботоферму создал
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