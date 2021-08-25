ФК ОБОЛОНЬ: «Судейство в матче с Металлистом – изнасилование футбола»

Клуб Первой лиги «Оболонь» опубликовал официальное письмо, которое клуб отправил президентам УАФ и ПФЛ, Андрею Павелко и Александру Каденко. В нем клуб выразил возмущение по поводу судейства матча пятого тура Первой лиги против «Металлиста» (поражение 0:3):

«То, что произошло 22 августа 2021 в матче 5-го тура Чемпионата ПФЛ Украины между командами ФК «Металлист» (Харьков) и ФК «Оболонь» (Киев) с помощью арбитра матча Серпутько Г., на 1-й минуте матча он поставил сомнительный пенальти в наши ворота и предвзятые его решение в пользу команды соперника в течение всего матча, мы расцениваем как изнасилования не только футбольного клуба «Оболонь», но и всего украинского футбола.

Люди, которые это делают, уверены, что за это они не понесут никакого наказания. И эти процессы в нынешнем чемпионате чаще всего происходят в матчах с участием ФК «Металлист».

Статистика впечатляющая: за пять туров Чемпионата Першой лиги, пять пенальти в ворота соперников «Металлиста» и четыре удаления.

Мы понимаем, что многие, ждут возвращения ФК «Металлист» в высший дивизион украинского футбола, но давайте делать это честно, соблюдая принципы спортивного принципа и морали.

Мы, возможно, и не обращались бы к Вам с таким обращением, но этим заявлением мы также хотим поддержать украинских фанатов и в том числе болельщиков ФК «Металлист», которые хотят видеть честный футбол, а не судейский произвол, которое происходит на футбольном поле. Они не желают, чтобы в адрес их любимой команды снова раздавались непристойные сканирования с трибун, такие, которые звучали в адрес бывшего ФК «Металлист».

И записка, которую передали нам болельщики ФК «Металлист» в поддержку нашего Клуба, предоставила нам дополнительных сил и уверенности в том, что настоящие болельщики видят, кто играет в честный футбол, а кто - нет, и ради таких болельщиков нужно продолжать играть в футбол.

Призываем все клубы ПФЛ, соблюдать честные спортивные принципы и мораль, уважать непосредственных участников Чемпионата и их болельщиков.

ФК «Оболонь» и его болельщики надеются, что Вы, как руководители украинского футбола, дадите официальную, справедливую оценку тем негативным процессам, которые происходят в нашем футболе и наведете элементарный порядок в турнире Первой лиги».