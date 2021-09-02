Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Бразильская «кайпиринья» без «ингредиентов» из Англии

  • 02.09.2021 02:28
  • 36 просмотров
  • 0 комментариев
Чили – Бразилия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 3 сентября, в Сантьяго на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» состоится матч седьмого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Чили и Бразилии. Стартовый свисток перуанского арбитра Диего Харо прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Чили

У подопечных Мартина Ласарте есть большая обида на соперников по предстоящему поединку – Чили был выбит из Копа Америка-2021 на стадии четвертьфинального раунда именно Бразилией (0:1), хотя и провел большую часть второго тайма в численном превосходстве по количеству игроков на поле. Очевидно, что «Ла Роха» попытается отомстить, и помочь ей в этом должны куда менее серьезные кадровые проблемы, чем те, с которыми столкнутся соперники уже на этапе выбора кадрового состава.

Беда в том, что выступление сборной Чили на Копе этим летом было лишь закономерным продолжением их череды неудач в отборочном цикле на мундиаль. Команда Ласарте идет седьмой, поэтому вынуждена уже в скором времени исправлять результат, и заходить в безопасную зону. Есть вариант полагать, что сделать это будет очень проблематично, так как редкое совпадение в предыдущем туре, когда большинство оппонентов, кроме Бразилии и Перу, синхронно допустили осечки разного калибра, бывает уже слишком редко.

Бразилия

Тите очень сильно не повезло с тем фактом, что Футбольная ассоциация Англии практически перед стартом сентябрьской международной паузы решила последовать консолидированной позиции клубов, входящих в ее состав, и издать указ, который запрещает футболистам отправляться в национальные команды тех стран, которые принадлежат или будут играть против соперников-представителей государств, входящих в «красный список» относительно распространения COVID-19. Очевидно, что без целого ряда исполнителей, которые недавно ковали победу на Копа Америка-2021, нас ждет совершенно иная команда.

Большая мечта каждого бразильца – заменить количественную приставку в слове «пентакампеоне» на одну единицу в сторону увеличения титулов Чемпионов мира для своей страны, и уже по ходу текущей квалификации, а также на фоне недавнего крупного успеха, можно сказать, что в своей зоне отбора Бразилия не знает конкурентов. После максимально возможных шести побед, мало кто верит, что лидерство в отборочной группе перейдет к другой команде, а даже если это и произойдет, то придется очень сильно постараться для того, чтобы оказаться ниже пятой строчки, которая последней дает надежду сыграть на крупном турнире.

Ориентировочные составы

Чили: Браво – Марипан, Сьерральтта, Медель – Мена, Пульгар, Видаль, Вальдес, Исла – Моралес, Э. Варгас.

Бразилия: Вевертон – Алекс Сандро, Маркиньос, Милитан, Дани Алвес – Каземиро, Гимараеш, Пакета – Неймар, Кунья, Малком.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре бразильцы имеют шанс продолжить свою серию, но эта задача будет для них, определенно, со звездочкой. Нашей ставкой будет позиция – Бразилия не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

3 сентября, пятница

Чили – Бразилия
Сантьяго. «Жулио Мартинес Праданос». 04:00
Арбитр: Диего Харо (Перу)
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности