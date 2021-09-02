В пятницу, 3 сентября, в Сантьяго на стадионе «Жулио Мартинес Праданос» состоится матч седьмого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Чили и Бразилии. Стартовый свисток перуанского арбитра Диего Харо прозвучит в 04:00 по киевскому времени.

Чили

У подопечных Мартина Ласарте есть большая обида на соперников по предстоящему поединку – Чили был выбит из Копа Америка-2021 на стадии четвертьфинального раунда именно Бразилией (0:1), хотя и провел большую часть второго тайма в численном превосходстве по количеству игроков на поле. Очевидно, что «Ла Роха» попытается отомстить, и помочь ей в этом должны куда менее серьезные кадровые проблемы, чем те, с которыми столкнутся соперники уже на этапе выбора кадрового состава.

Беда в том, что выступление сборной Чили на Копе этим летом было лишь закономерным продолжением их череды неудач в отборочном цикле на мундиаль. Команда Ласарте идет седьмой, поэтому вынуждена уже в скором времени исправлять результат, и заходить в безопасную зону. Есть вариант полагать, что сделать это будет очень проблематично, так как редкое совпадение в предыдущем туре, когда большинство оппонентов, кроме Бразилии и Перу, синхронно допустили осечки разного калибра, бывает уже слишком редко.

Бразилия

Тите очень сильно не повезло с тем фактом, что Футбольная ассоциация Англии практически перед стартом сентябрьской международной паузы решила последовать консолидированной позиции клубов, входящих в ее состав, и издать указ, который запрещает футболистам отправляться в национальные команды тех стран, которые принадлежат или будут играть против соперников-представителей государств, входящих в «красный список» относительно распространения COVID-19. Очевидно, что без целого ряда исполнителей, которые недавно ковали победу на Копа Америка-2021, нас ждет совершенно иная команда.

Большая мечта каждого бразильца – заменить количественную приставку в слове «пентакампеоне» на одну единицу в сторону увеличения титулов Чемпионов мира для своей страны, и уже по ходу текущей квалификации, а также на фоне недавнего крупного успеха, можно сказать, что в своей зоне отбора Бразилия не знает конкурентов. После максимально возможных шести побед, мало кто верит, что лидерство в отборочной группе перейдет к другой команде, а даже если это и произойдет, то придется очень сильно постараться для того, чтобы оказаться ниже пятой строчки, которая последней дает надежду сыграть на крупном турнире.

Ориентировочные составы

Чили: Браво – Марипан, Сьерральтта, Медель – Мена, Пульгар, Видаль, Вальдес, Исла – Моралес, Э. Варгас.

Бразилия: Вевертон – Алекс Сандро, Маркиньос, Милитан, Дани Алвес – Каземиро, Гимараеш, Пакета – Неймар, Кунья, Малком.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре бразильцы имеют шанс продолжить свою серию, но эта задача будет для них, определенно, со звездочкой. Нашей ставкой будет позиция – Бразилия не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

3 сентября, пятница