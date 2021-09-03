Бразилия одержала минимальную победу над Чили, ничья Перу и Уругвая

Состоялось два матча квалификационного турнира чемпионата мира. Бразилия одержала минимальную победу над Чили. Единственный гол забил Эвертон Рибейро.
В другой игре сборные Перу и Уругвая сыграли вничью - 1:1.
Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур
Чили – Бразилия – 0:1
Голы: Эвертон Рибейро, 64.
Перу – Уругвай – 1:1
Голы: Тапия, 25 – Де Арраскаэта, 29.
После этого тура Бразилия удерживает первое место в группе, имея в активе 21 очко. Уругвай имеет 9 очков и занимает четвертое место, Чили (6 очков) - седьмое место, Перу (5 очков) - 9-е место.
Ранее в другом матче отбора Эквадор уверенно обыграл Парагвай.
Источник — Sport.ua
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