Чили
0 : 1
Бразилия
03.09.2021, FT

Бразилия одержала минимальную победу над Чили, ничья Перу и Уругвая

В Южной Америки состоялись очередные матчи отбора чемпионата мира

  • 03.09.2021 07:14
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Бразилия одержала минимальную победу над Чили, ничья Перу и Уругвая
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялось два матча квалификационного турнира чемпионата мира. Бразилия одержала минимальную победу над Чили. Единственный гол забил Эвертон Рибейро. 

В другой игре сборные Перу и Уругвая сыграли вничью - 1:1.

Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур

Чили – Бразилия – 0:1
Голы: Эвертон Рибейро, 64.

Перу – Уругвай – 1:1
Голы: Тапия, 25 – Де Арраскаэта, 29.

После этого тура Бразилия удерживает первое место в группе, имея в активе 21 очко. Уругвай имеет 9 очков и занимает четвертое место, Чили (6 очков) - седьмое место, Перу (5 очков) - 9-е место.

Ранее в другом матче отбора Эквадор уверенно обыграл Парагвай.

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Источник — Sport.ua

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