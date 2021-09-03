Эквадор вырвал победу у Парагвая

В Кито состоялся матч отборочного этапа чемпионата мира, в котором Эквадор на своем поле обыграл Парагвай со счетом 2:0.
В составе победителей в самой концовке встречи отличились Феликс Торрес и Микаэль Эстрада.
Чемпионат мира. Квалификация. 9-й тур
Эквадор – Парагвай – 2:0
Голы: Феликс Торрес, 88, Микаэль Эстрада, 90+6.
Благодаря этой победе Эквадор поднялся на 2-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков в 7 играх. Парагвай остался на 6-й позиции – 7 очков после 7 матчей.
Источник — Sport.ua
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