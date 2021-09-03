В очередном поединке отбора на ЧМ-2022 сборная Эквадора дома обыграла национальную команду Парагвая со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Эквадор — Парагвай — 2:0
Голы: Торрес, 88, Эстрада, 90+6
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Michael Estrada (Эквадор).
|88'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эквадор.
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Источник — YouTube
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