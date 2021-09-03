Сборная Бразилии одержала минимальную победу над Чили в рамках отбора на чемпионат мира. Встреча закончилась со счетом 1:0.
Смотрите видео гола и обзор матча:
События матча
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Эвертон Рибейро (Бразилия).
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Источник — Sport.ua
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