В матче 6-го тура УПЛ «Минай» и «Шахтер» сыграли вничью со счетом 1:1.
Форвард хозяев поля Евгений Селезнев провел матч без нашивки УАФ с текстом «Слава Украине! Героям Слава!»
Все остальные футболисты играли с нашивкой УАФ, как того требует регламент чемпионата Украины.
Селезнев после начала войны на Донбассе выступал в чемпионате России за «Кубань».
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Источник — Sport.ua
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Нечего распространять наративы галицких рагулей из австро - венгрии на всю Великую Украину.
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