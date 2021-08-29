Селезнев сыграл против Шахтера без нашивки «Слава Украине! Героям слава!»

В матче 6-го тура УПЛ «Минай» и «Шахтер» разошлись миром, забив по голу

  • 29.08.2021 19:40
  • 4424 просмотра
  • 24 комментария
Селезнев сыграл против Шахтера без нашивки «Слава Украине! Героям слава!»
© ТК Футбол 1. Евгений Селезнев

В матче 6-го тура УПЛ «Минай» и «Шахтер» сыграли вничью со счетом 1:1.

Форвард хозяев поля Евгений Селезнев провел матч без нашивки УАФ с текстом «Слава Украине! Героям Слава!»

Все остальные футболисты играли с нашивкой УАФ, как того требует регламент чемпионата Украины.

Селезнев после начала войны на Донбассе выступал в чемпионате России за «Кубань».

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Yamamisha1
    online
    Yamamisha1, 29.08.2021 20:04
    0
    Dreifus, 29.08.2021 19:42
    Быть украинцем и быть майдановцем - это разные вещи.
    Согласен.
    Нечего распространять наративы галицких рагулей из австро - венгрии на всю Великую Украину.
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    Олекса Лис
    Олекса Лис, 29.08.2021 20:03
    -1
    Дуже заполітизоване і сумнівне гасло якому мабуть не місце на формі, а об регламент уже років 5 витирають ноги, Сенсація так собі
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    CheMP
    CheMP, 29.08.2021 20:02
    +1
    да проплатили явно для "бурления говен" вокруг чемпионата. он персонаж итак скандальный, и лишняя копеечка ему не помешает. тут вопрос в другом: кто проплатил? не удивлюсь,что рыжий ус остался на плече рядом с местом нашивки
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 29.08.2021 20:01
    +1
    ну куда тогда 20 судей и вар смотрели....если бы он голый вышёл-тоже бы играл
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    alekos59
    alekos59, 29.08.2021 20:00
    -1
    Минаю 0-3 за нарушение регламента.
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    Милан Милан
    Милан Милан, 29.08.2021 19:58
    +9
    Гнилой этот Селезнев. Вечно с ним что то не так. Гнилой. Десять матчей дисквалификации на первый раз!
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    Ruslan Bojchuk
    online
    Ruslan Bojchuk, 29.08.2021 19:58
    +6
    в Україні він заробітчанин
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    byrjyi
    online
    byrjyi, 29.08.2021 19:57
    -7
    Скорее всего какое-то недоразумение, не думаю, что он это сделал обдумано.)
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.08.2021 19:56
    +8
    Dreifus, 29.08.2021 19:42
    Быть украинцем и быть майдановцем - это разные вещи.
    тобі лаптю собакоязичному звідки знати? ...який ти українець?... максимум родився тут від якоїсь зауральської собаки-окупанта і все життя чтокаєшь і какаєшь на цій святій, Богом даній землі...
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    Vytas Mesk
    online
    Vytas Mesk, 29.08.2021 19:56
    +6
    Ну вот зачем это чмо лоховское ,давать ему шансы и забирая их у молодежи. Если бы он такое сделал в России Казахстане и тд, то были бы у него проблемы и спросили мотив его действия. . Здесь он капитан. По этому не удивляйтесь что раскол разногласие и не следуют закону Украины.
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    Александр Пересадько
    Александр Пересадько, 29.08.2021 19:55
    +9
    Тунец ,он и в Минае тунец
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 29.08.2021 19:54
    +10
    keegan, 29.08.2021 19:49
    Вот это новость,опять раскалываете общество
    Ну рекорд в Україні він побити хоче, а регламент виконувати - ні.... хай пи3дує до своїх лаптеногих вассалів і там плачеться!... кормілєц скрєпний...
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    zelia73
    online
    zelia73, 29.08.2021 19:53
    +13
    кормильца мафиозное фффффу--должны дисквал впаять матчей десять
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    cucumber
    online
    cucumber, 29.08.2021 19:52
    +12
    а реально, он же не сам лично ее срезал.. интересно скажет ли он сам почему так получилось?
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    vruthiy-112
    vruthiy-112, 29.08.2021 19:49
    +14
    Селезньова відправити геть і забути. !!!
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    keegan
    keegan, 29.08.2021 19:49
    -9
    Вот это новость,опять раскалываете общество
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 29.08.2021 19:45
    +16
    И как он ее, зубами что ли сгрыз? Или кормильческий спецзаказ
    Ссылка
    Віктор Єршов
    online
    Віктор Єршов, 29.08.2021 19:45
    +18
    ЧМО ...... даже слов нету!!!
    Ссылка
    Aleks04
    online
    Aleks04, 29.08.2021 19:44
    +27
    Dreifus, 29.08.2021 19:42
    Быть украинцем и быть майдановцем - это разные вещи.
    Быть украинцем и быть ватником - это разные вещи
    Ссылка
    ZaE
    ZaE, 29.08.2021 19:43
    +15
    П@дар!
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