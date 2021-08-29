Селезнев сыграл против Шахтера без нашивки «Слава Украине! Героям слава!»

В матче 6-го тура УПЛ «Минай» и «Шахтер» сыграли вничью со счетом 1:1.

Форвард хозяев поля Евгений Селезнев провел матч без нашивки УАФ с текстом «Слава Украине! Героям Слава!»

Все остальные футболисты играли с нашивкой УАФ, как того требует регламент чемпионата Украины.

Селезнев после начала войны на Донбассе выступал в чемпионате России за «Кубань».