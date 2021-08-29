СЕЛЕЗНЕВ: «Почему всегда я? Я что, футболки сам себе шью?»

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев ответил на вопрос, почему на его футболке во время матча 6-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1) отсутствовала эмблема УАФ с контуром Украины и слоганом «Слава Украине! Героям слава!»:

«Я что, футболки сам себе шью, б***ь? Они же сами футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно, забыли. Почему ко мне все д**буются? Почему всегда я? Мне повесили футболку, я ее одел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть».

По информации пресс-службы клуба «Минай», Евгений потерял игровую футболку, и производитель срочно прислал новую экипировку перед матчем.

Селезнев сыграл против Шахтера без нашивки «Слава Украине! Героям слава!»