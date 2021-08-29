СЕЛЕЗНЕВ: «Почему всегда я? Я что, футболки сам себе шью?»

Нападающий «Миная» играл с «Шахтером» в футболке без слогана УАФ

  • 29.08.2021 21:35
  • 5444 просмотра
  • 11 комментариев
СЕЛЕЗНЕВ: «Почему всегда я? Я что, футболки сам себе шью?»
© ТК Футбол 1. Евгений Селезнев

Нападающий «Миная» Евгений Селезнев ответил на вопрос, почему на его футболке во время матча 6-го тура УПЛ с «Шахтером» (1:1) отсутствовала эмблема УАФ с контуром Украины и слоганом «Слава Украине! Героям слава!»:

«Я что, футболки сам себе шью, б***ь? Они же сами футболки делают. Причем здесь я? Есть же администратор. Возможно, забыли. Почему ко мне все д**буются? Почему всегда я? Мне повесили футболку, я ее одел. Я же не смотрю и не знаю, что там по регламенту должно быть».

По информации пресс-службы клуба «Минай», Евгений потерял игровую футболку, и производитель срочно прислал новую экипировку перед матчем.

Селезнев сыграл против Шахтера без нашивки «Слава Украине! Героям слава!»

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Источник — Брутальный футбол

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Oxrannik.ua
    online
    Oxrannik.ua, 29.08.2021 22:03
    0
    Фотка ор выше гор
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 29.08.2021 22:02
    0
    sahka1981, 29.08.2021 21:43
    Я ему верю.
    Как в песне:
    "Я тебе конечно верю,
    Но потом я и проверю..."
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 29.08.2021 22:00
    0
    Сергей Журавко, 29.08.2021 21:51
    Что вы докопались до Селезнёва? Хватит травить человека.Уже и на мове старается изъясняться и гимн поёт, всё вам мало.
    и разговаривать стал почти без нервов и почти без матов
    Ссылка
    polesse2000
    polesse2000, 29.08.2021 21:57
    -1
    Главное , что помог команде с 1 желтой картой кроту
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    bonv
    bonv, 29.08.2021 21:52
    +2
    Перед матчем втратив футболку??? Пропив?
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    Сергей Журавко
    Сергей Журавко, 29.08.2021 21:51
    +1
    Что вы докопались до Селезнёва? Хватит травить человека.Уже и на мове старается изъясняться и гимн поёт, всё вам мало.
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    romeo_xai
    romeo_xai, 29.08.2021 21:48
    +4
    Не розумію, куди дивились арбітри матчу. Не можна допускати гравця до матчу, якщо екіпіровка не відповідає регламенту.
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    united)
    online
    united), 29.08.2021 21:45
    -2
    Эмблема это не герб. Хоть он там и присутствует на фоне карты.
    В Ужгороде может быть хорошая отмазка. Это венгерские националисты подставили Женю.)
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    WITEROK68
    WITEROK68, 29.08.2021 21:45
    0
    Помоему его уже тупо травят.
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 29.08.2021 21:43
    +1
    Я ему верю.
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    SuperleagueUkraine
    SuperleagueUkraine, 29.08.2021 21:39
    +6
    Ну тут реально претензий больше к производителю или менеджеру клуба.
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