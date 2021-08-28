Днепр-1 в сложной игре вырвал победу у Металлиста 1925 на выезде

Абсолютным фаворитом игры на ОСК «Металлист» считались гости. И нельзя сказать, что такая мысль была ошибочной, поскольку команда из Днепра под руководством Йовичевича сильно прибавила, а харьковчане, наоборот, после хорошего старта в чемпионате сдали позиции.

В отчетной игре наставники несколько удивили составами. У хозяев на позицию вратаря вышел дебютант Максим Коваленко, который сменил Сидоренко, что до сих пор был основным вратарем. Также у Валерия Кривенцова наконец появился центрфорвард, на отсутствие которого постоянно сетовал наставник - в основном составе дебютировал Марлисон. Ну и Батюшин остался на замене, вместо него на левом фланге играл Дмитренко. В днепровской команды изменения также были - в опорной зоне Джурасека сменил Ди Франко, а на острие атаки играл не Артем Довбик, а Назарий Русин. Стоит также отметить вновь появление на воротах Валентина Кожокару - Юрчук и Паст не оправдывают доверие Йовичевича и остались в запасе.

Старт игры остался за днепрянами. Сначала Русин справа делал прострел вдоль ворот, но никто не откликнулся, а позже Гуцуляк получил мяч на правом фланге от Дубинчака, сместился в центр и бил под ближнюю штангу - мимо. К сожалению, это оказался единственный удар в направлении ворот от обеих команд до гола. А гол был забит только на 36 минуте, до этого на поле было много отчаянных подкатов, борьбы и желания забить. Однако в что-тото конкретное это вылилось только после прохода Протасова. Игрок харьковской команды справа рванул к воротам, показалось, что далеко отпустил и сейчас Сваток спокойно выбьет мяч. Однако защитник, выбивая, попал у того же Протасова, от которого круглый попал к Марлисону. Бразилец пробежал несколько метров и с линии штрафной технично перебросил Кожокару. Есть первый гол в футболке «Металлиста 1925»!

Фото - СК Днепр-1

«Днепр-1» должен был проснуться, но до перерыва так этого и не сделал. Правда, выражение лица Йовичевича говорило, что в раздевалке сейчас будет звучать явно не колыбельная.

Но ожидаемого эффекта указания в перерыве не дали. Игра продолжалась в том же темпе, поэтому коуч днепрян решил ее освежить тройной заменой. На поле появились Джурасек, Чуже и Билл. Особенно стоит отметить игру последнего, который, сложилось впечатление, хотел доказать всем, что он заслуживает места в основном составе. До конца игры Билл постоянно терроризировал на левом фланге всех своих соперников, постоянно шел в обводку, бил по воротам со всех позиций, забрасывал в штрафную и выполнял штрафные удары. Однако к голу привели не его действия - в довольно несложной ситуации Максим Коваленко в своей штрафной зоне сбил Гуцуляка, игравший на позиции центрфорварда (Артем Довбик по непонятным причинам так и остался на скамейке запасных). Чуже с пенальти пробил так как, например, выполнял одиннадцатиметровые удары в свои лучшие годы Артуро Видаль - сильно и прямо в девятку.

Хотя до конца игры оставалось еще много, но казалось, что ничейный результат так и останется. Но это же футбол, какая здесь логика? Уже в компенсированное арбитром время Фабиньо сфолил достаточно далеко от линии своей штрафной. Билл решил пробивать, хотя напрашивался навес, и не прогадал - Максим Коваленко допустил еще одну ошибку, выпустив мяч из рук, и Гуцуляк на дальней штанге занес его (мяч) в ворота с нескольких сантиметров. Арбитры просматривали момент - не было ли оффсайда, однако все было в пределах нормы.

1:2 - несколько нелогичная победа позволила «Днепру-1» дальше держаться в лидирующей группе, а «Металлист 1925» продолжает свое сползание вниз. В следующем туре, который состоится после матчей сборных, команды сыграют с нашими грандами - днепряне с донецким, харьковчане - с киевским.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Металлист 1925» - «Днепр-1» - 1:2.

Марлисон, 36 - Чуже, 69, Гуцуляк, 90+2.

Голодюк, 15, Игнатенко, 57, М. Коваленко, 68, Фабиньо, 90+1 - Ди Франко, 21, Дубинчак, 50.

«Металлист 1925»: М. Коваленко, Ермаков, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Ременюк, 70), Дмитренко (Савин, 70), Голодюк (Задерака, 81), Крыськив (Батюшин, 81), Марлисон (Фабиньо, 70).

«Днепр-1»: Кожокару, Лучкевич (Логинов, 89), Адамюк, Сваток, Дубинчак, Ди Франко (Джурасек, 58), Игнатенко, Гуцуляк, Когут (Ярмолюк, 70), Назаренко (Билл, 58), Русин (Чуже, 58).

Арбитр: Евгений Арановский (Киев).

ОСК «Металлист» (Харьков).

МЕТАЛЛИСТ 1925 - ДНЕПР-1. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА