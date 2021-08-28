Металлист 1925 - Днепр-1 - 1:2. Видео голов и обзор матча

Фрагменты матча УПЛ «Металлист 1925» - «Днепр-1», в котором гости выиграли 2:1 благодаря голу в компенсированное время.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Билл (Днепр-1).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марио Чуже (Днепр-1).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Марлисон (Металлист 1925).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.