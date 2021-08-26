В субботу, 28 августа, в Харькове на стадионе ОСК «Металлист» состоится поединок 6-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Металлист 1925» примет «Днепр-1». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

«Металлист 1925»

Любители украинского футбола успели соскучиться по дерби между «Металлистом» и «Днепром», поэтому предстоящий поединок вызывает чувство дежавю. Однако «Металлист 1925» нельзя назвать тем самым «Металлистом», поскольку тот клуб сейчас в Первой лиге возрождает бывший президент Александр Ярославский. В связи с этим команду с приставкой-1915 могли переименовать в «Авангард», однако в этом сезоне ребрендинга судя по всему не будет.

Тем не менее на старте дебютного сезона в Премьер-лиге команда Валерия Кривенцова порадовала харьковских болельщиков двумя домашними победами – над львовским «Рухом» (2:1) и одесским «Черноморцем» (3:2), что заставило многих вернуться на трибуны. Но поражения от «Колоса» (0:1), донецкого «Шахтера» (0:2) и полтавской «Ворсклы» (0:2) показали, что пока «Металлист 1925» будет вести борьбу не за еврокубки, а за сохранение прописки в элитном дивизионе.

«Днепр-1»

Уж тем более «Днепр-1», как бы этого не хотелось многим, не является правопреемником того самого «Днепра». Перед днепрянами, для которых это уже третий дивизион в Премьер-лиге, стоит четкая задача наконец-то выйти в еврокубки, а в идеале еще и побороться за бронзовые медали. За пять туров команда Игора Йовичевича набрала 10 очков и пока располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от киевского «Динамо», действующего чемпиона и единоличного лидера в одном лице, на три балла.

Очевидно, что «Днепр-1» по составу вполне способен стать третьей силой чемпионата, однако при бывшем главном тренере Дмитрии Михайленко клуб как поднялся в элитный дивизион, так и был вынужден бороться за выживание в нем. С приходом Йовичевича команда явно прибавила, поэтому в матчах с подобными соперниками считается фаворитом.

История встреч

Также в пользу гостей говорит и история противостояния клубов. Ранее «Металлист 1925» и «Днепр-1» провели пять поединков в Первой и Второй лигах, из которых трижды победителями выходили днепряне. Один поединок завершился вничью, еще раз сильнее оказался харьковский коллектив.

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Сидоренко – Ермаков, Шершень, Ткачук, Западня, Габелок, Протасов, Крыськив, Батюшин, Дмитренко, Фабиньо.

«Днепр-1»: Кожокару – Лучкевич, Сваток, Адамюк, Дубинчак, Джурасек, Назаренко, Когут, Игнатенко, Чуже, Довбик.

28 августа, суббота