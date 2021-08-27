6-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Днепр-1
28.08.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 6 тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.08.2021 21:42
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Металлист 1925 – Днепр-1. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В субботу, 28 августа, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и днепровский «Днепр-1». Игра пройдет в Харькове на поле ОСК «Металлист», начало - в 17:00.

Хозяева субботнего поединка достаточно неплохо, как для новичка Премьер-лиги, начали чемпионат - в стартовых трех турах харьковчане набрали шесть очков. Однако следующие поражения (в частности, в 5 туре подопечные Кривенцова уступили «Ворскле» со счетом 0:2) показали, что это, пожалуй, был благоприятный календарь для «Металлиста 1925». Команда до сих пор страдает из-за отсутствия форварда, в нападении играют номинальные полузащитники Крыськив и Фабиньо. «Днепр-1» продолжает показывать неплохие результаты после прихода Йовичевича, а в этом сезоне из пяти матчей был проигран только один. В последней на данный момент игре с «Рухом» (2: 0) два красивых гола забили полузащитники Игнатенко и Назаренко, однако, в отличие от харьковчан, у «Днепра-1» проблем с форвардом нет - на острие убедительно играет Артем Довбик .

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлист 1925» - «Днепр-1».

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Источник — Sport.ua

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