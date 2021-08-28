Серии продолжаются. Ингулец в Кропивницком разгромил Мариуполь

В Кропивницком на стадионе «Зирка» встречались два аутсайдера нынешней Премьер-Лиги. Но если номинальные хозяева поля уже имели в своем активе победу над «Львовом» 2:1, добытую в предыдущем туре, то «Мариуполь» старт нового сезона просто провалил. Подопечные Остапа Маркевича могли похвастаться разве что ничьей в первом туре все с тем же «Львовом» 1:1. Остальные четыре поединка приазовский клуб проиграл.

Уже на 11-й секунде матча главный арбитр харьковчанин Кривушкин мог показать желтую карточку Шараю за грубую игру против Стасюка вблизи центра поля. Однако пожалел нарушителя. А на третьей минуте Мишнев нанес первый удар по воротам соперников, но мяч полетел мимо цели. «Ингулец» в долгу не остался. На 7-й минуте Шарай слева ворвался в штрафную площадь и опасно пробил в ближний угол. Кудрик не без труда мяч парировал, а на добивании никого из местных футболистов не оказалось.

Через девять минут левый вингер хозяев поля снова оказался в центре внимания. На этот раз Шарай опять промчался по своему флангу, обыграл несколько защитников и метров с семи сильно пробил низом. Мяч ударился в штангу и вылетел за линию ворот.

А вот с третьей попытки на 22-й минуте настырный хавбек «Ингульца» все же отличился. И теперь голевая атака подопечных Сергея Лавриненко прошла про левому краю. С первым ударом Кудрик справился, но отбитый им мяч оказался у Шарая и тот примерно с линии штрафной точно пробил в правый от голкипера нижний угол.

Нельзя сказать, что «Мариуполь» отсиживался в обороне. Его футболисты тоже старались идти вперед большими силами. Но, в отличие от оппонентов, у них совершенно ничего не получалось при завершении атак - то удар не выходил, то последнего паса не было. А, в основном, в большинстве случаев, надежно действовала оборона хозяев поля. Поэтому у ворот Гальчука по-настоящему голевых моментов до перерыва почти не возникало. Разве что можно вспомнить эпизод на 38-й минуте, когда Мишнев почти с нулевого угла пытался сделать острую передачу вдоль линии ворот, но мяч попал в штангу и вылетел за пределы поля.

До конца тайма «Ингулец» продолжал действовать острее. В одном из моментов Кудрик отбил непростой мяч после опасного прострела Салема. А затем вновь напомнил о себе Шарай, пробивавший из-за пределов штрафной площади чуть мимо ворот.

В перерыве наставник гостей сделал сразу две замены, выпустив на зеленый газон двоих 17-летних игроков - Удода и Хромей. Но, сказать, что это как-то повлияло на действия «Мариуполя», было бы неправильно. Все равно хозяева выглядели получше и, не случайно, что именно они забили второй гол. Сперва на 56-й минуте они заработали перспективный штрафной удар, который исполнил Полегенько - Кудрик мяч отбил. Но буквально в следующем эпизоде после передачи справа от Асмелаша, головой с близкого расстояний цель поразил Шарай. Кстати, не уследил за ним во вратарской как раз один из тех футболистов, кто вышел на замену, Удод.

Вскоре после пропущенного мяча на 67-й минуте мариупольцы могли сократить отставание в счете. Стасюк справа делал острую прострельную передачу и мяч, коснувшись двух игроков «Ингульца» Асмелаша и Салема, попал в штангу, после чего защитник из Туниса выбил круглого на угловой.

Тем временем, никак не хотел успокаиваться в этой игре уже сделавший дубль Шарай. На 73-й минуте он снова оказался на ударной позиции перед воротами соперников и сильно пробил, но на сей раз немного неточно. А еще через три минуты окончательно снял вопрос относительно победителя Гопей. Он великолепно завершил быструю контратаку хозяев поля, которая началась от своей лицевой линии. В комбинации принимала участие едва ли не половина игроков «Ингульца», а на острие оказался нигерийский форвард, легко разобравшийся и с защитником, и с вратарем.

Далее команды уже доигрывали матч. Интересно, что ближе к успеху были хозяева поля, чем гости. Особенно запомнился момент у Коваленко, когда он не попал мячом в совершенно незащищенный угол. Но и трех голов, конечно же, хватило команде из поселка Петрово, чтобы выиграть поединок с крупным счетом. Кстати, это третья подряд игра «Ингульца» без поражений» и пятая проигранная подряд «Мариуполем».

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Ингулец» – «Мариуполь» – 3:0.

Шарай, 22, 58, Гопей, 76.

Опанасенко, 72 - Стасюк, 30, Мампасси, 32, Мишнев, 53, Чоботенко, 56, Шостак, 78.

«Ингулец»: Гальчук, Полегенько (Козак, 68), Ковалев, Салем, Опанасенко (Мельничук, 74), Коробенко (Бартулович, 74), Запорожец, Шышка, Асмелаш, Шарай, Ситало (Гопей, 56).

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Чоботенко, Мампасси (Удод, 46), Стасюк, Мишнев, Петерман (Шостак, 63), Вьюнник (Хромей, 46), Топалов (Мыкытышин, 72), Кащук (свитюха, 76), Кулаков.

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков).

Стадион: «Зирка» им. С. Березкина (Кропивницкий).

ИНГУЛЕЦ - МАРИУПОЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА