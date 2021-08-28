Ингулец - Мариуполь - 3:0. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура УПЛ «Ингулец» разобрался с «Мариуполем» со счетом 3:0.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Майкл Гопей Стефен (Ингулец).
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Ингулец).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Владислав Шарай (Ингулец).
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Источник — Sport.ua
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