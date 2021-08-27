В субботу, 28 августа, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и «Мариуполь». Игра состоится в Кропивницком на поле стадиона «Зирка» им. С. Березкина, начало - в 14:00.

После провального старта «Ингулец» начал набирать зачетные пункты. Сначала в номинально домашнем матче в Киеве сенсационно поделил очки с «Динамо» (1:1), которое было уставшее после игры с «Интером», а уже в прошлом туре команда Лавриненко победила ПФК «Львов» (2:1), причем победа получилась волевой . «Мариуполь» уже традиционно буксует, но имеет, по словам, боевой настрой. В предыдущем туре подопечные Маркевича едва не создали суперкамбэк, но все же проиграли «Заре» (3:4). Когда и у кого выигрывать, если не прямо сейчас?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» - «Мариуполь».