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Мариуполь
28.08.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Объединенные «львовским лакмусом»

  • 27.08.2021 15:03
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Ингулец – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Мариуполь

Как и ожидалось, пройдя сложный отрезок календаря, «Ингулец» сразу же начал «выходить из пике», добыв свою первую в сезоне победу – капитулировал «Львов». А вот «Мариуполь», напротив, сыграв с тем же «Львовом» вничью на старте чемпионата, последующие четыре встречи проиграл.

Мариуполь

Особенно обидно приазовцам должно быть от того, что в каждом из четырех предыдущих матчей подопечные Остапа Маркевича уступили всего в один мяч. Как говорят в таких случаях, лучше один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Но на практике – в последнем туре даже трех голов в ворота «Зари» не хватило «Мариуполю», чтобы хотя бы не проиграть (3:4).

«Несмотря на финальный результат, поблагодарил ребят за то, что они проявили характер, навязали борьбу и могли даже зацепиться за ничью», – прокомментировал противостояние с луганчанами наставник приазовцев. Причиной неудачи тренер, по традиции, назвал травмы ведущих исполнителей. Из положительных моментов отмечаем уже четвертый в сезоне гол Андрея Кулакова, входящего в число лучших бомбардиров УПЛ. Ну и дебютные в Премьер-лиге мячи Артура Микитишина и Дениса Свитюхи, который и вовсе провел свою первую игру на уровне УПЛ. Кстати, накануне был объявлен состав сборной U-19, которая на следующей неделе начнет подготовку к отборочному турниру Евро-2022, и в этом списке сразу пять футболистов «Мариуполя»!

Ингулец

Выезд по Львов получился для петровцев особым сразу по нескольким причинам. Во-первых, эта победа стала для «Ингульца» первой волевой в истории игр в Премьер-лиге. Во-вторых, команда забила два гола в течение минуты – такое достижение пришлось особенно по душе президенту клуба Александру Поворознюку. Ну и в-третьих, после этой игры пост главного тренера «Львова» покинул Анатолий Бессмертный – вот так «Ингулец» «уволил» наставника соседей по таблице.

Героями матча во Львове стали Александр Козак, которому ассистировал Евгений Опанасенко, и Артем Ситало, забивший с передачи Евгения Запорожца. Ситало, активно участвовавший в обеих голевых атаках, признал не лучшую игру в первом тайме: «Все очень довольны. Игра получилась очень тяжелой. Первый тайм, можно сказать, провалили. Тренер дал установку во втором тайме выйти, не опускать руки, максимально прессинговать, постараться забить быстрый мяч. У нас получилось – забили два!».

Статистика встреч

Трижды «Ингулец» принимал «Мариуполь», и ни в одном из этих матчей гостям не уступил: две ничьи и победа. Что интересно, поединки были в разных турнирах: в Первой лиге, Кубке и УПЛ. А вот в гостях петровцы играли дважды и оба раза уступили, причем встречи проходили в Харькове и Мариуполе. Соответственно, небольшой перевес во взаимоотношениях – за приазовцами.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Шуст, Али, Запорожец, Шарай, Полегенько, Козак, Бартулович, Шишка, Опанасенко, Ковалев, Ситало.

«Мариуполь»: Кудрик, Драмбаев, Удод, Мампасси, Стасюк, Клименко, Мишнёв, Шостак, Топалов, Свитюха, Кулаков.

Прогноз на противостояние

По рисунку игры «Мариуполь» вряд ли заслуживает быть последним в таблице: даже несмотря на кадровые проблемы, тренерский штаб приазовцев умело выходит из ситуации, представляя публике новых «звездочек». Но порции комплиментов заслуживает и «Ингулец», который явно будет стремиться порадовать болельщиков домашней победой. Обозначим фактор поля ключевым в противостоянии и спрогнозируем победу «Ингульца» с коэффициентом 2.57 по линии Vbet.

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28 августа, суббота

«Ингулец» – «Мариуполь»
Кропивницкий. Стадион «Зирка» имени С.Березкина. 14:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
ИНГУЛЕЦ – МАРИУПОЛЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Артем Цыганенко, Sport.ua

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