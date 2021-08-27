Чикаго. Надежда Киченок вслед за сестрой без борьбы прошла в финал

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Ралукой Олару из Румынии без борьбы прошла в финал турнира WTA 250 в Чикаго.



Это произошло после снятия чешского дуэта Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.



Любопытно, что аналогичным способом в финал пробилась и Людмила Киченок в тандеме с Макото Ниномией.



Теперь в финале украинки сразятся между собой, кто-то из сестер заберет титул.