Чикаго. Надежда Киченок вслед за сестрой без борьбы прошла в финал

Украинскому финалу быть

  • 27.08.2021 00:04
  • 428 просмотров
  • 1 комментарий
Чикаго. Надежда Киченок вслед за сестрой без борьбы прошла в финал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок в дуэте с Ралукой Олару из Румынии без борьбы прошла в финал турнира WTA 250 в Чикаго.
 
Это произошло после снятия чешского дуэта Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
 
Любопытно, что аналогичным способом в финал пробилась и Людмила Киченок в тандеме с Макото Ниномией.
 
Теперь в финале украинки сразятся между собой, кто-то из сестер заберет титул.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 27.08.2021 00:07
    0
    Фартануло, так фартануло хоть кто-то возьмет титул, а то сами нечего добиться не могу, ток если соперники снимаются!
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