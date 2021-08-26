Чикаго. Надежда Киченок – в полуфинале, Людмила – ждет в финале

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Чикаго.
В четвертьфинале украинка в дуэте с Ралукой Олару обыграла тайваньско–таиландский дуэт Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек.
Людмила Киченок, которая пробилась в полуфинал раньше, сыграет сразу в финале. Люда с японкой Макото Ниномией прошли без борьбы из-за отказа вторых сеяных тайванок Хао-Чин Чань и Латиши Чань.
Чикаго. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек – 7-6(1), 6-3
В полуфинале Надежда и Олару сразятся против чешского дуэта Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.
Источник — Sport.ua
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