Чикаго. Надежда Киченок – в полуфинале, Людмила – ждет в финале

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Чикаго.



В четвертьфинале украинка в дуэте с Ралукой Олару обыграла тайваньско–таиландский дуэт Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек.



Людмила Киченок, которая пробилась в полуфинал раньше, сыграет сразу в финале. Люда с японкой Макото Ниномией прошли без борьбы из-за отказа вторых сеяных тайванок Хао-Чин Чань и Латиши Чань.



Чикаго. 1/4 финала

Надежда Киченок / Ралука Олару – Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек – 7-6(1), 6-3



В полуфинале Надежда и Олару сразятся против чешского дуэта Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.