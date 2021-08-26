Чикаго. Надежда Киченок – в полуфинале, Людмила – ждет в финале

Сестры проводят отличный турнир перед US Open

  • 26.08.2021 21:28
  • 324 просмотра
  • 1 комментарий
Чикаго. Надежда Киченок – в полуфинале, Людмила – ждет в финале
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Надежда Киченок пробилась в полуфинал на турнире WTA 250 в Чикаго.
 
В четвертьфинале украинка в дуэте с Ралукой Олару обыграла тайваньско–таиландский дуэт Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек.
 
Людмила Киченок, которая пробилась в полуфинал раньше, сыграет сразу в финале. Люда с японкой Макото Ниномией прошли без борьбы из-за отказа вторых сеяных тайванок Хао-Чин Чань и Латиши Чань.  
 
Чикаго. 1/4 финала
Надежда Киченок / Ралука Олару – Се Шу Ин / Пенгтарн Плипуек – 7-6(1), 6-3
 
В полуфинале Надежда и Олару сразятся против чешского дуэта Тереза Мартинцова / Маркета Вондроушова.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 26.08.2021 21:36
    0
    Супер, молодці. На своєму рівні - достойно!
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