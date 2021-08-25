Серена Уильямс не сыграет на US Open

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не сыграет на US Open из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

«После совещания с доктором и медицинской командой я приняла решение сняться с US Open, чтобы дать своего организму полностью восстановиться после надрыва задней мышцы бедра. Нью-Йорк — один из самых потрясающих городов в мире и одно из моих самых любимых мест для игры в теннис. Буду скучать по болельщикам. Спасибо за поддержку и любовь. Скоро увидимся», — написала Уильямс.

На протяжении карьеры Уильямс выигрывала US Open шесть раз.