Серена Уильямс не сыграет на US Open

Американская теннисистка продолжает восстанавливаться после травмы

  • 25.08.2021 14:45
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Серена Уильямс не сыграет на US Open
© Getty Images/Global Images Ukraine

39-летняя американская теннисистка Серена Уильямс заявила, что не сыграет на US Open из-за травмы, полученной на Уимблдоне.

«После совещания с доктором и медицинской командой я приняла решение сняться с US Open, чтобы дать своего организму полностью восстановиться после надрыва задней мышцы бедра. Нью-Йорк — один из самых потрясающих городов в мире и одно из моих самых любимых мест для игры в теннис. Буду скучать по болельщикам. Спасибо за поддержку и любовь. Скоро увидимся», — написала Уильямс.

На протяжении карьеры Уильямс выигрывала US Open шесть раз.

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Источник — Instagram

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