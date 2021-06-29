Серена Уильямс досрочно покидает Уимблдон

Американская теннисистка Серена Уильямс досрочно завершила выступления на Уимблдоне.
Семикратная победительница турнира травмировалась в первом сете на скользком корте и приняла решение завершить борьбу.
Уимблдон. Первый круг
Александра Саснович (Беларусь) – Серена Уильямс (США) – 3:3 (отказ)
Отметим, что Уильямс-младшая впервые в карьере проиграла матч первого круга в основе Уимблдона.
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Источник — Sport.ua
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