Федерер начал борьбу на Уимблдоне с победы над теннисистом из топ-50

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стартовал с победы в основе Уимблдонского турнира.
В первом круге восьмикратный победитель травяного мейджора обыграл на отказе Адриана Маннарино. В четвертом сете француз травмировал колено и решил не выходить на пятую партию.
Уимблдон. Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:7(3), 3:6, 6:2 (отказ)
Во втором раунде Федерер сыграет с еще одним французом Ришаром Гаске.
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Источник — Sport.ua
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