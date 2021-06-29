Федерер начал борьбу на Уимблдоне с победы над теннисистом из топ-50

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стартовал с победы в основе Уимблдонского турнира.



В первом круге восьмикратный победитель травяного мейджора обыграл на отказе Адриана Маннарино. В четвертом сете француз травмировал колено и решил не выходить на пятую партию.



Уимблдон. Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария) – Адриан Маннарино (Франция) – 6:4, 6:7(3), 3:6, 6:2 (отказ)



Во втором раунде Федерер сыграет с еще одним французом Ришаром Гаске.

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