Как дела у Тайсона? Он так хотел в Бразилию, но вернулся не в лучшее время

В свои 33 года экс-лидер «Шахтера» уже не тянет топ-уровень, или что происходит?

  • 24.08.2021 15:31
  • 7783 просмотра
  • 10 комментариев
Как дела у Тайсона? Он так хотел в Бразилию, но вернулся не в лучшее время
© Getty Images/Global Images Ukraine

Весна нынешнего года выдалась горячей для донецкого «Шахтера». Даже со стороны было понятно, что внутри команды происходят какие-то не совсем положительные процессы, что в итоге сперва вылилось в уход Тайсона, оказавшийся не настолько красивым, как это представлялось ранее, а затем и в отъезд Луиша Каштру, так и не получившего предложение о продлении контракта главного тренера.

Сейчас в стане «горняков» мощно и ярко на левом фланге атаки играет Манор Соломон, который на старте сезона является, пожалуй, ключевым футболистом команды, а потому о Тайсоне уже практически никто и не вспоминает. Разве что сам бразилец периодически в своих интервью затрагивает тему Украины. В частности, недавно 33-летний вингер отличился первым забитым мячом за «Интернасьонал» после возвращения, отметив это событие оригинальным празднованием. Когда же Тайсона спросили, что обозначает его перформанс, то футболист пояснил – мол, страдал от расизма в Украине, а потому теперь всегда отмечает голы именно так.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но к громким словам и жалобам Тайсона мы уже успели привыкнуть настолько, что они не будоражат сознание так, как, возможно, бразильским болельщикам. Поэтому куда интереснее разобраться в вопросе, как вообще обстоят дела экс-лидера «Шахтера» в Бразилии, насколько успешен его «Интернасьонал», и как в его рядах проявляет себя сам Тайсон.

Минимум результативных действий

Прежде всего, в глаза бросается, мягко говоря, абсолютно неприглядная статистика результативности Тайсона. В 16 матчах за «Интернасьонал» после возвращения, которые футболист успел провести к настоящему моменту (9 – в бразильской Серии А, 5 – в Кубке Либертадорес и 2 – в Кубке Бразилии), на его счету оказалось лишь одно результативное действие – забитый мяч в ворота «Фламенго» (4:0), который датирован 8 августа. Та игра вообще оказалась самой успешной и легкой для «Интернасьонала» в нынешнем розыгрыше бразильского чемпионата, но о показателях и результатах команды несколько позже.

Важно понимать, что Тайсон возвращался в «Интернасьонал», когда тренером этой команды был 36-летний испанец Мигель Анхель Рамирес, но этот специалист сумел совсем недолго продержаться во главе команды. Уже после второго тура бразильской Серии А, в котором «Интернасьонал» на выезде неожиданно «сгорел» скромной «Форталезе» (1:5), удивляющей в этом сезоне всех почитателей южноамериканской лиги, Рамирес был отправлен в отставку, а на его место спустя пару недель пришел 55-летний уругваец Диего Агирре.

Со сменой главного тренера претерпела кардинальных изменений и структура игры «Интернасьонала». Если Рамирес настаивал на том, чтобы его команда больше владела мячом, создавала моменты у ворот соперника и оказывала на того постоянное давление, то Агирре решил отказаться от этого в пользу более простого и прагматичного футбола. Нынешний «Интернасьонал» охотно отдает мяч оппоненту, а затем пытается подловить того на быстрых контратаках. К примеру, в обоих наиболее успешных матчах «колорадос» в нынешнем чемпионате Бразилии против «Фламенго» (4:0) и «Флуминенсе» (4:2), команда Агирре владела мячом минимум времени – 39,5% и 36,5% соответственно, но это ни в коей степени не помешало ей забить по четыре мяча, показав невероятную эффективность в завершающей фазе атак.

Мигель Анхель Рамирес видел Тайсона на фланге своей команды – там, где опытный бразилец преимущественно и действовал в «Шахтере». Однако с приходом Агирре ситуация изменилась. Новый тренер начал больше экспериментировать, задействовав огромное количество номинальных тактических расстановок. «Интернасьонал» под руководством уругвайца уже успел сыграть 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-3-3, 4-4-1-1, пока, наконец, в последних нескольких матчах, кажется, не обрел стабильность в виде схемы 4-4-2.

Поиск оптимальной схемы игры стоил «Интернасьоналу» вылета из Кубка Либертадорес на стадии 1/8 финала от парагвайской «Олимпии» (этому оппоненту «колорадос» уступили в серии пенальти после двух игр по 0:0), а самому Тайсону – целого ряда «блужданий» по позициям. В частности, 33-летний экс-«горняк» успел поиграть и на привычном левом фланге атаки, и под нападающим, и в центральной зоне полузащиты, а в последнее время Агирре видит в Тайсоне оттянутого форварда.

Бразильские аналитики отмечают, что при Агирре Тайсон получил большую свободу действий, чем ранее при Рамиресе. Ныне тренерская ставка делается на быстрые забегания экс-игрока «Шахтера», а также на его умение взаимодействовать с партнерами по команде. Впрочем, в последнем аспекте пока сыгранности не хватает, и часто действия Тайсона нивелируются дальнейшим браком со стороны других футболистов «Интернасьонала».

 

При этом, сам Тайсон также несколько сдал в качестве игры. Если в УПЛ-2019/20 на счету вингера в среднем было по 3,69 передачи вразрез за матч, что делало футболиста безоговорочным лидером турнира, то в сезоне УПЛ-2020/21 бразилец уже несколько сдал (2,69), а после возвращения на родину и вовсе демонстрирует еще менее приглядную статистику. Ныне на счету Тайсона 1,48 передач вразрез в пересчете на 90 минут чистого игрового времени, что позволяет футболисту занимать лишь 14-е место в соответствующем рейтинге в рамках бразильской Серии А. Впрочем, даже это не всегда позволяет «колорадос» выжимать максимум, так как на завершающей фазе случаются неудачи…

 

С другой стороны, проблемы с качеством работы с мячом все чаще преследуют и самого Тайсона. Во-первых, у него уже нет той стабильно бешенной скорости (хотя изредка он все еще способен выдавать настоящие чудеса – например, при голе в ворота «Фламенго» Тайсон развил скорость в 31,7 км/ч на участке поля длинной в 67 метров), на которой он проскакивал в УПЛ и еврокубках оппонентов, как будто на электросамокате. Во-вторых, с дриблингом и способностью обыграть двух оппонентов также все чаще возникают сложности.

 

Поэтому нынешний Тайсон – это, прежде всего, футболист с великолепным пониманием футбола, однако уже не способный вытягивать матчи лишь на своих индивидуальных физических качествах, так как последние этого просто не позволяют. Понимая это, Диего Агирре ставит перед Тайсоном 20-летнего форварда Юри Альберто, который ныне является одним из лучших голеадоров команды (6 забитых мячей в 16 матчах), а также едва ли не главным экономическим активом клуба. Роль Тайсона в команде – больше помогать и подыгрывать, а находится на авансцене должны уже другие.

Командные проблемы

Нынешний сезон «Интернасьонал» проводит далеко не так, как этого от него ожидали. О вылете команды из Кубка Либертадорес на стадии 1/8 финала мы уже отмечали, равно как и о смене тренера по ходу сезона, и тактических метаниях нового наставника. Все это не могло не сказаться на результатах…

В настоящий момент «Интернасьонал» занимает 10-е место в бразильской Серии А, причем сумел несколько подняться за последние несколько туров. Когда Агирре принимал «колорадос», то они занимали 14-ю строчку в таблице, вскоре скатились на 15-е место, а после четырех туров без поражений сумели несколько взобраться повыше, и сейчас уже обитают в зоне, дающей путевку от Бразилии в Южноамериканский кубок, хотя цель пробиться в Кубок Либертадорес, безусловно, никто не отменял.

С точки зрения игры у «Интернасьонала» ныне наблюдаются серьезные проблемы с обороной. Очевидно, поэтому Агирре пытается, прежде всего, сделать футбол своей команды более прагматичным и предсказуемым сзади, а уже потом фокусироваться на атаке. Даже если обратиться к цифрам, то станет очевидно, что главная головная боль тренера – это именно оборона. На текущий момент «Интернасьонал» забил 22 мяча, и столько же пропустил. При этом, показатель ожидаемых голов «колорадос» в бразильской Серии А составляет 22,66 (пятый в лиге), а вот ожидаемых пропущенных – 22,93 (18-й в лиге).

Условно говоря, «Интернасьонал» сейчас четко забивает свое, но и пропускает практически столько же, сколько заслуживает. А, с учетом того, что речь идет о равнозначных цифрах, то никакой выгоды и пользы от этого команда Агирре и Тайсона не получает…

Что правда, для «Интернасьонала» все еще поправимо. Например, от «Коринтианса», который занимает шестое место, дающее право сыграть в квалификации Кубка Либертадорес, «колорадос» ныне отстают всего лишь на 2 очка. С учетом серьезной конкуренции в бразильской Серии А, а также отсутствии стабильности в выступлениях и результатах многих команд, до начала декабря, когда завершится розыгрыш чемпионата, произойти еще может очень многое.

Планирует заканчивать в Бразилии, но не в Интернасьонале

Нынешний контракт Тайсона с «Интернасьоналом» действует до лета 2023 года. Можно предположить, что уже следующий год может оказаться для ветерана последним в футболке «колорадос», или же он продлит договор до конца 2023-го, а уже затем, перед своим 36-летием, покинет клуб, давший ему путевку в профессиональный футбол.

Впрочем, заканчивать карьеру в «Интернасьонале» Тайсон, похоже, не планирует. Равно как не изъявляет желания бразилец и вернуться в Украину для того, чтобы повесить бутсы на гвоздь в футболке возобновленного «Металлиста», о чем не так давно рассказывал Игорь Цыганык, ссылаясь на якобы обещания самого Тайсона.

Не так давно Тайсон лично в одном из интервью признался, что мечтает закончить играть в футбол там, где когда-то и начинал – в «Гремио Бразил» из родного для футболиста города Пелотас. Связь с этими местами у Тайсона действительно очень крепкая. Еще в бытность выступлений за «Шахтер» бразилец неоднократно помогал жителям родного города. В частности, когда началась пандемия коронавируса, очень больно ударившая по некоторым регионам Бразилии, футболист передал несколько тонн гуманитарной помощи нуждающимся в Пелотасе.

За последнее Тайсона в Бразилии многие любят даже гораздо больше, чем за красивые голы, динамичные рейды к воротам соперника и умные передачи на партнеров. Некоторые поступки и действия просто нельзя измерить никакими статистическими показателями или завоеванными трофеями, и это то, что гораздо важнее, чем сам футбол.

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Алексей Сливченко, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 24.08.2021 16:47
    0
    Он боится в европейской команде играть, а то вдруг совы прилетят - и снова пару часов прийдётся в общественном туалете сидеть.
    Ссылка
    u6464u
    u6464u, 24.08.2021 16:36
    +1
    Ни фига себе какой почитатель бразильского футбола, ты бы лучше о наших легионерах написал где они и на каких ролях, что то о них не слуха не духа наверное тоже не в лучшее время перешли.
    Ссылка
    Владислав Ткаченко
    Владислав Ткаченко, 24.08.2021 16:35
    +1
    від якого расизму? цей нігер тут заробив мільйони ,а тепер він тут страждав!
    Ссылка
    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 24.08.2021 16:24
    +2
    Как футболист отличный, как человек - нытик. Ну и по отношению к Украине, где он собственно раскрылся и сколотил состояние высказывается как то не "профессионально". Для меня расизм - это если тебя по цвету кожи не пускают например в театр, не продают в магазине товар, нет права на обучение в институте, не хотят оказывать медицинскую помощь , а вот это шо он говорит про украинский расизм, типо его обозвали пару раз - это детский сад. У нас своих ещё похлеще матом кроют
    Ссылка
    Орлов Михаил
    online
    Орлов Михаил, 24.08.2021 16:20
    -4
    После нашей колхозлиге заиграть на уровне проблемотично в таклм возрасте
    Ссылка
    Venom
    Venom, 24.08.2021 16:19
    +1
    Туалетный утенок оказался бракованным
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 24.08.2021 16:12
    +3
    А туалеты в Бразилии комфортные?
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 24.08.2021 16:11
    +1
    Да (гранаты) унитазы у них не той системы !(с)
    Ссылка
    pl2012ua
    online
    pl2012ua, 24.08.2021 16:02
    +5
    кондом з пелотаса
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 24.08.2021 15:41
    +10
    Ого разбор какой. Неужто кого-то и правда так волнует судьба этого му … игрока?
    Возраст подошёл к концу, ж рвать не охота, так бегает видимо ради своего удовольствия, $ накосил в расистской «» стране немеряно
    Ссылка
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