Шахтер? Металлист? Интер? Тайсон рассказал, где хочет завершить карьеру

Неожиданное признание от бывшего лидера «горняков»

  • 11.08.2021 17:28
  • 1017 просмотров
  • 4 комментария
Шахтер? Металлист? Интер? Тайсон рассказал, где хочет завершить карьеру
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Бывший капитан «Шахтера» Тайсон, который с апреля выступает в Бразилии за «Интернасьонал», признался, где хотел бы завершить футбольную карьеру.

«У меня еще два года контракта с «Интернасьоналом», а затем я вернусь в Байшаду. Я собираюсь закончить с футболом именно там, в «Гремио Бразил» из моего родного города Пелотас. Это моя мечта», - заявил 33-летний футболист.

Накануне Тайсон рассказывал, что изобрел новый способ праздновать забитые мячи из-за расистской травли, которой был подвергнут во время выступлений в Украине за «Шахтер».

Ранее журналист Игорь Цыганык рассказывал, что Тайсон давал обещание Александру Ярославскому и Евгению Красникову вернуться в «Металлист» после истечения контракта с «Интернасьоналом», и завершить карьеру в Харькове.

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Источник — Revista Colorada

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Slavkolvivskiy
      Slavkolvivskiy, 11.08.2021 17:42
    0
    Та забутьте Ви того Тайсона...аж смішно)) 33 роки
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 11.08.2021 17:41
    0
    Заглавие такое загадочное. Я уж было подумал, что он хочет завершить карьеру в туалете.
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.08.2021 17:32
    -2
    В белых орлах
    Ссылка
    Viktor Krichevskii
    online
      Viktor Krichevskii, 11.08.2021 17:32
    -3
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