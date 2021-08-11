Шахтер? Металлист? Интер? Тайсон рассказал, где хочет завершить карьеру

Бывший капитан «Шахтера» Тайсон, который с апреля выступает в Бразилии за «Интернасьонал», признался, где хотел бы завершить футбольную карьеру.

«У меня еще два года контракта с «Интернасьоналом», а затем я вернусь в Байшаду. Я собираюсь закончить с футболом именно там, в «Гремио Бразил» из моего родного города Пелотас. Это моя мечта», - заявил 33-летний футболист.

Накануне Тайсон рассказывал, что изобрел новый способ праздновать забитые мячи из-за расистской травли, которой был подвергнут во время выступлений в Украине за «Шахтер».

Ранее журналист Игорь Цыганык рассказывал, что Тайсон давал обещание Александру Ярославскому и Евгению Красникову вернуться в «Металлист» после истечения контракта с «Интернасьоналом», и завершить карьеру в Харькове.