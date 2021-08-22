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Верес
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Минай
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрий ВИРТ: «Результат положительный, но над качеством игры нужно работать»

Главный тренер «Вереса» поделился мнением о первой победе своей команды в УПЛ

  • 22.08.2021 02:37
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Юрий ВИРТ: «Результат положительный, но над качеством игры нужно работать»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт подвел итоги победы ровенского клуба в матче против «Миная» (1:0).

«Очень тяжелая игра. Против таких команд значительно тяжелее играть, чем против соперников уровня Колоса или Ворсклы. Минай - очень организованная команда, которая защищается большими силами. Я недоволен нашей игрой в первом тайме. Было очень много брака, проигрывали борьбу, не было подборов. Серьезно поговорили об этом в перерыве. Указали футболистам на ошибки. Просили терпеть и искать свой шанс. Знали, что шанс этот будет. Главное - его реализовать. Так и произошло. Хочу поблагодарить Богдана Когута за отбитый пенальти. Но мы этот пенальти сами себе привезли. Поэтому, результат положительный, но над качеством игры нужно работать. Есть первая победа. Многие работали ради нее. Но видим, что еще больше работы впереди.

Сейчас мы имеем проблемы с травмированными игроками. Повреждения у Михаила и Сергея Шестаковых, Сергей Петько полностью не восстановился. Дисквалифицирован теперь Виталий Дахновский. Ищем возможное усиление, но трудно найти хорошего игрока, чьи финансовые условия мы могли бы удовлетворить».

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Источник — ФК Верес

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