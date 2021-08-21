5-й тур
Верес
1 : 0
Минай
21.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не меняйте Селезнева! Минай не сумел взять очки в Луцке, проиграв Вересу

Команда Кобина могла сравнять счет после гола Гегедоша, но не забила пенальти

  • 21.08.2021 18:54
  • 6748 просмотров
  • 17 комментариев
Не меняйте Селезнева! Минай не сумел взять очки в Луцке, проиграв Вересу
© НК Верес

«Битва за шесть очков», не иначе. Хотя и «Верес», и «Минай» уже ранее набирали турнирные баллы, всем было понятно, что победа в матче с равным себе соперником будет очень важной, поскольку в конце сезона есть большая вероятность видеть, да простят меня болельщики, эти команды в борьбе за право остаться в Премьер-лиге.

Юрий Вирт остался очень доволен ничьей с «Ворсклой» в предыдущем туре и не стал менять состав. Василий Кобин (который, кстати, руководил командой с трибун из-за удаления), наоборот, поменял достаточно много футболистов. В частности, стоит отметить на месте левого фулбэка Багайоко. Ну и, конечно, Евгений Селезнев получил возможность приблизиться к своей цели - он тоже появился в стартовой одиннадцатке.

«Верес» прочно завладел инициативой в первые пятнадцать минут. Уже на четвертой Евгений Пасич подал справа, Кучер решил в падении выбить мяч, но сделал это неудачно. Правда, защитники подстраховали и не дали никому добить. В таком же ключе прошла первая треть тайма.

Но момент «Миная» был еще более значительным. Кулиев получил мяч слева в штрафной после классного заброса, мог бить сам, но в стиле де Брюйне покатил направо Селезневу на пустые ворота. Правда, возраст уже дал свое. Ранее Евгений, кроме пенальти, отмечался удивительным голевым чутьем, но на этот раз, показалось, не понял, куда надо бежать и потерял возможность сократить свой разрыв с Шацких и Ребровым.

А дальше началась традиционная украинская футбольная борьба, в которой футболу находилось место только моментами. До перерыва достойными внимания были только удары Багайоко после навеса с углового (выше) и Кулиева, который уже в добавленное время не сумел нормально попасть по мячу, находясь перед воротами, причем никто не препятствовал. Забегая вперед, в компенсированное время уже ко второму тайму в Кулиева был аналогичный момент забить, однако вновь подвела техника.

После перерыва началась игра аналогий. Первая - Кулиев бил на 46 минуте в стиле Ярмоленко, но после смещения справа не попал в левую «девятку». Вторая - через десять минут Горин и Кучер едва не привезли себе гол в стиле Педро-Симона на Евро, однако вратарь успел в отчаянном броске вытянуть мяч с линии ворот. Арбитр назначил свободный удар из пределов вратарской, после которого Гончаренко (пожалуй, лучший в составе «Миная») бил в левый нижний угол, но пробил мимо.

И сразу же «Верес» забил. После заброса Багайоко выбивал, но просто ударил мяч вверх. Первым к нему успел Гегедош, который ударом слева в правый нижний угол открыл счет в матче и список своих забитых голов в Премьер-лиге.

Возвращаемся к аналогиям. Третья - помните, как в прошлом сезоне «Колос» очень плохо бил пенальти после ухода Селезнева? Все произошло похоже - замена Евгения на 56 минуте, пенальти на 66 (причем довольно противоречивый - за попадание мячом, который летел от ворот, в руку), Билоног бил в правый угол, Когут угадал. Не дождался Селезнев.

Аутсайдер (имеется в виду не матч, а чемпионат) выигрывает. Какая у вас аналогия напрашивается? Правильно - удержание счета, игра на отбой. Команда Кобина ничего не смогла противопоставить, кроме уже упомянутого выше момента Кулиева в добавленное арбитром время. Причем последние секунды она играла в большинстве - Дахновский, вышедший на замену, ударил соперника, что был без мяча, и заслуженно получил красную карточку.

«Верес» одержал первую победу, набрал пять очков и обошел «Минай», у которого осталось четыре. В следующем туре «Верес» поедет в Чернигов, а закарпатцы дома будут принимать «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Верес» - «Минай» - 1:0.

 Гегедош, 59.

Сергийчук, 42, Кучеров, 83 - Горин, 45+2, Кулиев, 74.

 Дахновский, 90+3 (грубая игра)

На 66 мин Билоног («Минай»)  не забил пенальти (вратарь).

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях (Клец, 78), Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тымофиенко, 85), Сергийчук (Панасенко, 77).

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Кныш (Гончар, 68), Горин, Матич (Векляк, 68), Кулиев, Кобак (Билоног, 56), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Хахлев, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 68).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

ВЕРЕС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' Vitaly Olegovich Dakhnovskyi (Верес) получает красную карточку.
60' ГОЛ ! Мяч забил Роберт Гегедош (Верес).
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Сергей Рипьюк, Sport.ua

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    odiniznashih
    online
    odiniznashih, 21.08.2021 19:23
    +3
    Не заменили бы Селезнева - не факт что был бы пенальти.
    Селезнева нельзя ставить в основу - пускай сидит на лавке, пока не назначат пенальти. А как только, так сразу замену.
    А иначе он рекорд не побьет))
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    Александр Ад
    Александр Ад, 21.08.2021 19:23
    0
    молодци Верес і гол трудовий і "лівий пеналь"не далі забити!
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    terhoha
    online
    terhoha, 21.08.2021 19:21
    +3
    Алкашу щей не пре. Зашибісь.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
    Rzechpospolita, 21.08.2021 19:21
    +3
    Ну и хорошо что Кобин его заменил)))Селезнева с этим рекордом неохотно видеть!
    Ссылка
    djordj
    online
    djordj, 21.08.2021 19:17
    +1
    Не стреляйте в пианиста!Он играет как умеет)))
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    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 19:11
    0
    aleks19826, 21.08.2021 19:08
    Гегедоша після матчу: - Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Тепер угорцю нашому хоч не приїжджай в рідне село🤣
    Поедет в Кишварду.)
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    bonv
    bonv, 21.08.2021 19:10
    +4
    кормілєц лікті собі кусав коли пеналь призначили а його замінили
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    BekXan
    BekXan, 21.08.2021 19:08
    +2
    От и хорошо.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 21.08.2021 19:08
    0
    Гегедоша після матчу: - Я тебе породив, я тебе і вб'ю. Тепер угорцю нашому хоч не приїжджай в рідне село🤣
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 19:07
    0
    aleks19826, 21.08.2021 19:03
    Ти думаєш циган із Закарпаття знає про такі ньюанси????😂😂
    Ромы только в Индии играют в футбол.
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    Муґунот Уух
    Муґунот Уух, 21.08.2021 19:04
    +7
    а сдругой стороны, играть всю игру фактически вдесятером в надежде, что удасться заработать пенальти и эта мебель выстрилит, тоже вариант стремный
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 21.08.2021 19:03
    +1
    newkyiv, 21.08.2021 19:02
    НО!
    В отличие от некоторых других видов спорта (американский футбол, хоккей с шайбой, кабадди и других), в официальных футбольных турнирах заменённый по ходу матча игрок не может больше принимать участие в игре.
    Ти думаєш циган із Закарпаття знає про такі ньюанси????😂😂
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 21.08.2021 19:02
    +1
    Міняйте , але тільки на сало !
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    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 19:02
    0
    newkyiv, 21.08.2021 18:58
    На 66 мин. можно было сделать обратную замену и выпустить Селезнёва опять на пенальти!
    НО!
    В отличие от некоторых других видов спорта (американский футбол, хоккей с шайбой, кабадди и других), в официальных футбольных турнирах заменённый по ходу матча игрок не может больше принимать участие в игре.
    Ссылка
    Интересный Паца
    online
    Интересный Паца, 21.08.2021 19:01
    0
    newkyiv, 21.08.2021 18:58
    На 66 мин. можно было сделать обратную замену и выпустить Селезнёва опять на пенальти!
    Фартовый пенальтист
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 21.08.2021 18:58
    +2
    На 66 мин. можно было сделать обратную замену и выпустить Селезнёва опять на пенальти!
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 21.08.2021 18:57
    -1
    эх...
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