Не меняйте Селезнева! Минай не сумел взять очки в Луцке, проиграв Вересу

«Битва за шесть очков», не иначе. Хотя и «Верес», и «Минай» уже ранее набирали турнирные баллы, всем было понятно, что победа в матче с равным себе соперником будет очень важной, поскольку в конце сезона есть большая вероятность видеть, да простят меня болельщики, эти команды в борьбе за право остаться в Премьер-лиге.

Юрий Вирт остался очень доволен ничьей с «Ворсклой» в предыдущем туре и не стал менять состав. Василий Кобин (который, кстати, руководил командой с трибун из-за удаления), наоборот, поменял достаточно много футболистов. В частности, стоит отметить на месте левого фулбэка Багайоко. Ну и, конечно, Евгений Селезнев получил возможность приблизиться к своей цели - он тоже появился в стартовой одиннадцатке.

«Верес» прочно завладел инициативой в первые пятнадцать минут. Уже на четвертой Евгений Пасич подал справа, Кучер решил в падении выбить мяч, но сделал это неудачно. Правда, защитники подстраховали и не дали никому добить. В таком же ключе прошла первая треть тайма.

Но момент «Миная» был еще более значительным. Кулиев получил мяч слева в штрафной после классного заброса, мог бить сам, но в стиле де Брюйне покатил направо Селезневу на пустые ворота. Правда, возраст уже дал свое. Ранее Евгений, кроме пенальти, отмечался удивительным голевым чутьем, но на этот раз, показалось, не понял, куда надо бежать и потерял возможность сократить свой разрыв с Шацких и Ребровым.

А дальше началась традиционная украинская футбольная борьба, в которой футболу находилось место только моментами. До перерыва достойными внимания были только удары Багайоко после навеса с углового (выше) и Кулиева, который уже в добавленное время не сумел нормально попасть по мячу, находясь перед воротами, причем никто не препятствовал. Забегая вперед, в компенсированное время уже ко второму тайму в Кулиева был аналогичный момент забить, однако вновь подвела техника.

После перерыва началась игра аналогий. Первая - Кулиев бил на 46 минуте в стиле Ярмоленко, но после смещения справа не попал в левую «девятку». Вторая - через десять минут Горин и Кучер едва не привезли себе гол в стиле Педро-Симона на Евро, однако вратарь успел в отчаянном броске вытянуть мяч с линии ворот. Арбитр назначил свободный удар из пределов вратарской, после которого Гончаренко (пожалуй, лучший в составе «Миная») бил в левый нижний угол, но пробил мимо.

И сразу же «Верес» забил. После заброса Багайоко выбивал, но просто ударил мяч вверх. Первым к нему успел Гегедош, который ударом слева в правый нижний угол открыл счет в матче и список своих забитых голов в Премьер-лиге.

Возвращаемся к аналогиям. Третья - помните, как в прошлом сезоне «Колос» очень плохо бил пенальти после ухода Селезнева? Все произошло похоже - замена Евгения на 56 минуте, пенальти на 66 (причем довольно противоречивый - за попадание мячом, который летел от ворот, в руку), Билоног бил в правый угол, Когут угадал. Не дождался Селезнев.

Аутсайдер (имеется в виду не матч, а чемпионат) выигрывает. Какая у вас аналогия напрашивается? Правильно - удержание счета, игра на отбой. Команда Кобина ничего не смогла противопоставить, кроме уже упомянутого выше момента Кулиева в добавленное арбитром время. Причем последние секунды она играла в большинстве - Дахновский, вышедший на замену, ударил соперника, что был без мяча, и заслуженно получил красную карточку.

«Верес» одержал первую победу, набрал пять очков и обошел «Минай», у которого осталось четыре. В следующем туре «Верес» поедет в Чернигов, а закарпатцы дома будут принимать «Шахтер».

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Верес» - «Минай» - 1:0.

Гегедош, 59.

Сергийчук, 42, Кучеров, 83 - Горин, 45+2, Кулиев, 74.

Дахновский, 90+3 (грубая игра)

На 66 мин Билоног («Минай») не забил пенальти (вратарь).

«Верес»: Когут, Солдат, Мирошнык, Гончаренко, Немчанинов, Кучеров, Полюлях (Клец, 78), Е. Пасич (Дахновский, 85), Гегедош (Гечев, 67), Г. Пасич (Тымофиенко, 85), Сергийчук (Панасенко, 77).

«Минай»: Кучер, Лиховидько, Кныш (Гончар, 68), Горин, Матич (Векляк, 68), Кулиев, Кобак (Билоног, 56), Селезнев (Ахмедзаде, 56), Хахлев, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 68).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Луцк).

ВЕРЕС - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА