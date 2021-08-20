В субботу, 21 августа, в Луцке на стадионе «Авангард» состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ровенский «Верес» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток харьковского рефери Анатолия Абдулы прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Верес

«Красно-черные» вернулись в УПЛ с амбициозной задачей на как можно более продолжительный период закрепиться в «элитном» дивизионе, но уже в стартовых четырех турах были вынуждены сыграть против трех из пяти команд, которые представляют/представляли нашу страну на международной арене в этом сезоне. И если поражение от действующего чемпиона, киевского «Динамо» (0:4), в чем-то было достаточно предсказуемым, то вот осечка в игре против львовского «Руха» (1:2) от команды Юрия Вирта вызвала достаточно много вопросов.

Однако, стоит отметить, что лишь по игре на НСК «Олимпийский» можно было заметить, что «Верес» в чем-то уступает более опытным оппонентам. Команда играет в хладнокровный футбол, однако именно в этом и заключается главная уязвимость коллектива Вирта. К вертикальному исполнению каждая команда УПЛ привыкла уже достаточно давно, поэтому на первый план во всех матчах ровенчан выходили именно индивидуальные характеристики исполнителей, а тут у «Вереса» есть заметные проблемы. Календарь в ближайшее время обещает стать для этой команды только хуже, поэтому первую победу нужно добывать уже в предстоящем матче.

Минай

Что касается команды Василия Кобина, то что можно спрашивать в плане результатов с коллектива, который собирался на скорую руку перед самым стартом сезона? Бодрого задора хватило только для сенсационной победы над «Александрией» (1:0), однако повторить подобный фокус в играх против киевского «Динамо» (0:2) и луганской «Зари» (1:1) уже не получилось. Согласитесь, что календарь на старте сезона для формального «новичка» этого розыгрыша УПЛ подобрался просто катастрофически сложным – для полной картины не хватает только донецкого «Шахтера», но матч против него будет уже на следующей неделе.

Именно поэтому «Минай» и должен рассматривать предстоящий поединок как достаточно редкую возможность завоевать свою вторую победу в новом сезоне. График после противостояния против «горняков» для команды будет куда легче, но оформить хорошее основание для будущего рывка все равно лучше уже сейчас. На удивление многих, собранный на скорую руку коллектив оказался куда более бодрым чем тот, который завершал прошлый неудачный для команды сезон. Звучит достаточно оптимистично, но и в прошлом футбольном году закарпатцы на старте показывали интересный футбол, а чем это закончилось, мы все прекрасно знаем.

История встреч

Футбольные пути «Вереса» и «Миная» ранее пересекались пять раз в рамках различных состязаний. Наблюдается явный перевес закарпатцев в плане добытых результатов – 3 победы против одного поражения с их стороны, при одной ничьей. Последний раз соперники играли в товарищеском матче прошлой зимой – матч завершился победой «Миная» со счетом 4:0. За хозяев хет-триком отличился Анатолий Нуриев, а еще один гол записал в свой актив Мислав Матич.

Фемида

Поединок было доверено провести харьковскому рефери Анатолию Абдуле, на счету которого уже был один топ-матч нового сезона – встреча в Запорожье между «Зарей» и «Динамо» (1:2). Всего в своей карьере он уже провел 33 матча УПЛ. С «Вересом» данный рефери еще не пересекался, а вот для «Миная» это будет уже четвертая игра с его участием – 2 ничьих и одно поражение.

Ориентировочные составы

«Верес»: Когут – Немчанинов, Гончаренко, Мирошник, Солдат – Кучеров, Полюлях – Г. Пасич, Гегедош, Е. Пасич – Сергийчук.

«Минай»: Кучер – Синегуб, Лиховидько, Горин, Матич, Гончар – Коваленко, Кулиев, Петрусенко, Ахмедзаде – Селезнев.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что ровенчанам пришло время впервые побеждать, после своего возращения в УПЛ, но игра для них легкой точно не получится. Нашей ставкой будет позиция – «Верес» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.33 по линии Vbet.

21 августа, субота