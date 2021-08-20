В субботу, 21 августа, состоится поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и закарпатский «Минай». Матч состоится в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.

Команды, хоть и считаются аутсайдерами, понемногу набирают очки в чемпионате. В активе «Вереса» две ничьи с участниками еврокубков (теперь, правда, с приставкой «экс») - «Колосом» и «Ворсклой». «Минай» набрал даже больше турнирных баллов - подопечные Кобина сенсационно обыграли «Александрию» и не менее сенсационно отобрали очки у другого еврокубкового представителя Украины - луганской «Зари». А в лобовом матче у обеих команд есть прекрасная возможность одержать победу и оттолкнуться как можно сильнее от дна турнирной таблицы. Поэтому нас ожидает матч, в котором каждая команда не захочет ошибиться.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Минай».