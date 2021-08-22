Барселона вырвала ничью у Атлетика в Бильбао

В поединке 2-го тура испанской Ла Лиги «Атлетик» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1.

Команды обменялись голами во втором тайме. Иньиго Мартинес в начале второй 45-минутки вывел хозяев вперед, а ближе к окончанию встречи Мемфис Депай сравнял счет. Голландец мог принести победу каталонскому клубу, но на 86-й минуте из пределов штрафной пробил рядом со штангой.

В компенсированное время за грубую игру был удален Эрик Гарсия.

Ла Лига. 2-й тур.

«Атлетик» – «Барселона» – 1:1

Голы: Мартинес (50) – Депай (75).

Удаление: Эрик Гарсия (93).

«Атлетик»: Агирресабала, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Саррага, 82), Венседор (Весга, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 67), Беренгер (Морсильо, 82), Уильямс, Муниаин (Уильямс, 76).

«Барселона»: Нето, Дест (Эмерсон, 82), Пике (Араухо, 31), Эрик Гарсия, Альба, Бускетс, де Йонг, Педри (Серхи Роберто, 62), Гризманн, Брэйтуэйт (Демир, 62), Депай.