В субботу, 21 августа, в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором местный «Атлетик» примет каталонскую «Барселону». Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по Киеву.

«Атлетик»

«Баски» по итогам прошлого сезона четвертый год подряд не сумели пробиться в еврокубки. Команда из Бильбао заняла 10 место в турнирной таблице, набрав 46 очков и отстав от седьмой строчки на 12 баллов. Могла скрасить неудачу в чемпионате победа в Кубке, причем у «Атлетика» было сразу два шанса выиграть трофей.

Этой весной были сыграны финальные матчи Кубка Короля сезонов 2019/20 и 2020/21. И «Атлетик» потерпел в них два поражения: сначала «красно-белые» уступили «Сосьедаду» (0:1), а затем оказались слабее как раз «Барселоны» (0:4). Так что в предстоящем поединке «Атлетик», который в первом туре нового сезона сыграл вничью с «Эльче» (0:0), попытается взять реванш.

«Барселона»

Каталонский клуб в это межсезонье потерял свою главную звезду и уже легенду – Лионеля Месси. Звездный аргентинец был готов на существенное понижение зарплаты, однако регламент Ла Лиги не позволил уменьшить его оклад более чем вдвое, а даже половину «Барселона» в нынешней финансовой ситуации не смогла осилить.

Впрочем, это не помешало «сине-гранатовым» стартовать с уверенной победы в первом туре. Они обыграли «Реал Сосьедад» со счетом 4:2. Мартин Брэйтуэйт в том поединке забил сразу 2 мяча – столько же, как и за весь предыдущий чемпионат, а также записал в свой актив голевую передачу. Возможно, в отсутствие Месси ему удастся вернуть бомбардирские качества.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.93 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Атлетик»: Агирресабала, Баленсиага, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Муниаин, Гарсия, Сансет, Венседор, Уильямс, Беренгер.

«Барселона»: Нету – Пике, Альба, Гарсия, Дест, Бускетс, де Йонг, Педри, Гризманн, Депай, Брэйтуэйт.

21 августа, суббота