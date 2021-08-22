В поединке 2-го тура чемпионата Испании «Атлетик» и «Барселона» сыграли вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|90'
|Эрик Гарсия (Барселона) получает красную карточку.
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
|50'
|ГОЛ ! Мяч забил Иньиго Мартинес (Атлетик).
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Источник — Sport.ua
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