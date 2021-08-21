21 августа пройдет матч 2-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют «Атлетик» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по Киеву.
Матч в прямом эфире можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Атлетик – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд
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Источник — Sport.ua
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