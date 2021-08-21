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Аталанта
21.08.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Торино – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский вновь возвращается на футбольную сцену

  • 21.08.2021 01:37
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Торино – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 21 августа, в Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино» состоится матч первого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют «Торино» и бергамаская «Аталанта». Стартовый свисток рефери Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Торино

Настолько низко, как это было в прошлом сезоне, «быки» не проваливались с кампании-2008/09, когда с 18-го места турнирной таблицы были вынуждены отправиться прямиком во второй по рангу дивизион своей страны. Под руководством Давиде Николы команда не сумела показать фактически ничего, поэтому было очевидно, что в межсезонье на тренерской скамье произойдет рокировка. 45-летний хорватский специалист Иван Юрич оставил «Верону», с которой забрался на итоговую десятую строчку, в пользу кризисного коллектива.

Исходя из динамики последних сезонов, у «Торино» есть два пути развития: либо команде удается улучшить свои показатели, либо, согласно арифметической прогрессии, ее ожидает вылет по итогам года. «Быки» восполняли пробелы в своем кадровом потенциале во время трансферного окна не так уж и активно. Нападающий Марко Пьяца был взят в аренду из «Ювентуса», опытный голкипер Этрит Бериша перешел из «СПАЛ», а также команду пополнили два игрока «на перспективу»: экс-форварды «Партизана» Деннис Стойкович и датского «Люнгбю» Магнус Ворминг. Сказать, чтобы эти приобретения хоть как-то намекали на устойчивую позицию для команды попросту невозможно.

Аталанта

При этом, начинать сезон команда Юрича будет против коллектива, который уже три года кряду берет «бронзу» Серии А. «Аталанта» отметила межсезонье очередными громкими трансферами по типу выкупа из «Ювентуса» и последующей продажи в «Тоттенхэм» защитника Кристиана Ромеро, вдобавок взяв из обоймы «зебр», пока что, на правах аренды Мериха Демирала. Также, у «Вероны» был приобретен перспективный Маттео Ловато, а потерю Пьерлуиджи Голлини будет компенсировать экс-голкипер «Удинезе» Хуан Муссо. В целом, «Богиня» в очередной раз показала всему футбольному миру, как можно делать деньги даже в кризисных условиях пандемии.

Новый сезон – новые амбиции. По ходу предыдущего розыгрыша у «Аталанты» был прекрасный шанс зацепиться за вторую строчку, пока остальные клубы, кроме «Интера» лихорадило по ходу всего сезона. Команда Гасперини прыгнуть выше головы в итоге так и не смогла, но в новом футбольном году «змей» будет также лихорадить, поэтому более стабильные «оробичи» должны попытаться наверстать упущенное. К слову, Руслан Малиновский так никуда и не перешел, но хотя бы восстановился после операции, и теперь может вновь попытаться стать лидером команды.

Ориентировочные составы

«Торино»: Милинкович-Савич – Иццо, Бремер, Айна – Родригес, Линетти, Мандрагора, Лукич, Синго – Пьяца, Санабрия.

«Аталанта»: Муссо – Джимсити, Шутало, Паломино – Госенс, Пашалич, Малиновский, Мехле – Пессина – Иличич, Муриэль.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что бергамаский клуб должен начинать сезон с явного акцента на успешное выступление, но при этом вряд ли откажется расписать очередной результативный матч в истории очных противостояний. Нашей ставкой будет позиция – ОЗ и ТБ 3.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

21 августа, суббота

«Торино» – «Аталанта»
Турин. «Олимпико Гранде Торино». 21:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:3
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

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