В поединке 1-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта», за которую выступает украинский полузащитник Руслан Малиновский, на выезде обыграла «Торино» со счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Торино» — «Аталанта» — 1:2
Голы: Белотти, 79 — Муриэль, 6, Пикколи, 90+3
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Пикколи (Аталанта).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Андреа Белотти (Торино).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Муриэль (Аталанта).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.