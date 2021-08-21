Аталанта вырвала победу у Торино. Малиновский отыграл 76 минут

21 августа продолжаются матчи 1-го тура Серии A. В Турине на стадионе «Олимпико Гранде Торино» состоялся поединок между «Торино» и «Аталантой» (1:2).

Счет открыл форвард гостей Луис Муриэль. Затем нападающий «Торино» Андреа Белотти сравнял счет. А победу «Аталанте» на 90+3 минуте принес точный удар Роберто Пикколи.

Украинец Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» и провел на поле 76 минут, после чего был заменен.

В другом матче «Лацио» в гостях уверенно обыграл «Эмполи» (3:1), отличились Сергей Милинкович-Савич, Мануэль Лаццари и Чиро Иммобиле.

Серия А. 1-й тур

Торино – Аталанта – 1:2

Голы: Белотти, 79 – Муриэль, 6, Пикколи, 90+3.

Торино: Милинкович-Савич, Родригес, Джиджи, Эйна, Бремер (Иццо, 74), Синго, Линетти, Мандрагора, Лукич (Ринкон, 46), Санабрия (Белотти, 65), Пьяца (Верди, 74).

Аталанта: Муссо, Паломино, Джимсити, Гозенс (Ловато, 83), Мехле, Мерих Демирал (Пикколи, 83), Малиновский (Пеццелла, 76), Пашалич, Пессина, Иличич (Миранчук, 57), Муриэль (Ламмерс, 56).

Предупреждения: Мерих Демирал, 23. Ринкон, 52. Бремер, 71. Муссо, 81.

Судья: Киффи (Италия).

21 августа. Турин. Стадион Олимпийский.

Эмполи – Лацио – 1:3

Голы: Бандинелли, 4 – Милинкович-Савич, 6, Лаццари, 31, Иммобиле, 41 (пен).

Эмполи: Викарио, Романьоли, Стоянович (Фьямоцци, 83), Маркицца, Исмайли, Хаас (Крочата, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Кутроне (Журковски, 76), Манкузо (Ла Мантия, 82).

Лацио: Рейна, Ачерби, Хюсай, Луис Фелипе, Лукас (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Лаццари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Муричи, 82), Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Лукас, 29. Стоянович, 38. Исмайли, 89.

Судья: Соцца (Италия).

21 августа. Эмполи. Стадион «Карло Кастеллани».